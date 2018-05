374. Halveraner Kirmes mit 120 Ausstellern

Am ersten Juni-Wochenende ist es wieder soweit: Vom 1. bis 4. Juni findet die 374. Halveraner Kirmes in der Innenstadt statt. 120 Aussteller werden vor Ort sein.

Halver - Vier Tage, 120 Aussteller, zahlreiche Fahrgeschäfte, verschiedene Leckereien, Eröffnung mit Freibier und Abschluss mit Feuerwerk: Die Planungen für die 374. Halveraner Kirmes sind so gut wie abgeschlossen.

Larissa Arnold und Lutz Eicker vom Fachbereich Bürgerdienste der Stadtverwaltung kümmern sich federführend um die Organisation der Großveranstaltung. „Zu 99 Prozent sind wir mit den Vorbereitungen durch“, sagt Lutz Eicker. Dabei gab es auch für die erfahrenen Kirmes-Planer in diesem Jahr einige Änderungen zu beachten – schließlich ist das Gelände am Fachmarktzentrum erstmals Teil des bunten Treibens.

Fachmarktzentrum ist Teil der Planung

So wurden die Parkplätze vor den Geschäften Rossmann, Mister Lady Jeans sowie Jeans Fritz in die Planungen mit einbezogen. Dort werden die Besucher im Juni unter anderem die Familienachterbahn „Crazy Mouse“, das 30 Meter lange Laufgeschäft „Fire Departement“, den „Mini-Scooter“ für Kinder, eine Geisterbahn sowie ein 38 Meter hohes Riesenrad finden. Die Zufahrt zum Fachmarktzentrum wird indes über die zweite Einfahrt am Tannenweg weiterhin möglich sein, wie Lutz Eicker berichtet.

Die Kreuzung Tannenweg/Bahnhofstraße wird der Musikexpress „Mega-Ride“ besetzen, vor dem Kulturbahnhof finden die Kirmesbesucher den „Streetfighter“, der zum ersten Mal in Halver zu Gast ist. An vier Gondeln, die wiederum an einem drehbaren Gondelkreuz befestigt sind, werden die Fahrgäste durch luftige Höhen geschleudert. Der Autoscooter „Super-Scooter Drive in“ wird erneut auf dem Parkplatz am Kulturbahnhof aufgebaut.

+ Vorfreude auf die 374. Halveraner Kirmes: Lutz Eicker und Larissa Arnold. © Hoppe Entlang der Bahnhofstraße erwarten die Besuche vor allem kulinarische Leckereien: Süßwaren, Grillgut, Eis, Poffertjes, Zuckerwatte, Crêpes und Backfisch werden auf dem gesamten Kirmesgelände ebenso im Angebot sein wie Langos, Churros, Raclette, Flammlachs, Cevapcici und Pizza. Für Erfrischungen flüssiger Art werden neben gewerblichen Anbietern auch wieder zahlreiche Halveraner Vereine mit Getränkeständen sorgen.

Für die jungen Besucher der Kirmes hat das Organisationsteam der Kirmes, zu dem auch Landsknechte-Geschäftsführer Hans-Peter Moch gehört, einiges im Angebot: Verschiedene Karussells, darunter etwa der Barock-Kinder-Kettenflieger, der „Crazy Flying Bus“ – ein so genannter „Scheibenwischer“ – , das „Samba Ballon“ und ein Mini-Riesenrad. Auch das beliebte Pony-Reiten findet wieder einen Platz auf der Kirmes.

Kettenkarussell für Schwindelfreie

Für die ganze Familie ist das Hoch-Rundfahrgeschäft Crazy Jumbo gedacht, das am ZOB zu finden sein wird. Direkt nebenan auf dem Vorplatz der Sparkasse können die Besucher sich im Disco Jumper XXL durch die Lüfte wirbeln lassen. Zur Auswahl für schwindelfreie Gäste stehen auch noch ein großes Kettenkarussell, der Simulator „Adventure Live“ sowie der „Breakdancer“, der erneut auf dem Jugendheimplatz zu finden sein wird. Doch auch Klassiker wie Schießbuden, Ball- und Pfeilwerfen, Entenangeln, Fußball- und Basketballspiele und „fliegende Händler“ werden die Kirmes bereichern.

Bewerberpool war größer als der Platz

Insgesamt werden während der 374. Kirmes 120 Aussteller vor Ort sein. Einmal mehr war dabei der Bewerberpool größer, als die zu vergebenen Plätze: „Wir hätten, wenn es nur nach der Zahl der Bewerbungen gegangen wäre, noch mal das Doppelte unterbringen können“, verrät Larissa Arnold. Doch auch mit den 120 Schaustellern und Anbietern wird die Innenstadt wieder gut gefüllt werden.

+ Fahrgeschäfte für die ganze Familie versprechen die Kirmes-Organisatoren. © Hesse

Damit insbesondere die großen Fahrgeschäfte aufbauen können, werden die ersten Straßensperrungen am Montag, 28. Mai, erfolgen – etwa am Jugendheimplatz, am Kulturbahnhof sowie auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums. Die restlichen Sperrungen werden am Mittwochabend, 30. Mai, gegen 19 Uhr erfolgen.

Öffnen werden die Schausteller ihre Buden und Fahrgeschäfte am Freitag, 1. Juni um 14 Uhr. Offiziell eröffnet wird die Kirmes dann mit dem Fassanstich und Freibier mit Bürgermeister Michael Brosch und einem Auftritt des Fanfarencorps Landsknechte um 18 Uhr an deren Stand an der Frankfurter Straße.

Familientag am Kirmes-Montag

Am Samstag, 2. Juni, öffnet die Kirmes um 14 Uhr für die Besucher, ebenso am Sonntag, 3. Juni. Dann gibt es an teilnehmenden Ständen Getränke für nur einen Euro.

Der Montag, 4. Juni, steht im Zeichen der Familie: Während des Familientages senken zahlreiche Fahrgeschäfte und Aussteller ihre Preise für die Gäste. Den Abschluss findet die 374. Kirmes mit einem Feuerwerk bei Einbruch der Dunkelheit – etwa gegen 23 Uhr.