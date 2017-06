Halveraner Kirmes: Gedränge in der Innenstadt

Riesenspaß im Breakdancer: Die Fahrgeschäfte bei der Halveraner Kirmes waren am Samstag gut besucht.

Halver – Schnelle Fahrgeschäfte, bunte Buden, laute Musik, kalte Getränke und jede Menge Leckereien – bereits zum 373. Mal geht dieses Konzept bei der Halveraner Kirmes auf.

Nach Fassanstich und Eröffnung am Freitagabend mit Beteiligung der Landsknechte, zog das Spektakel auch am Samstag, dem zweiten Tag des bunten Treibens, zahlreiche Besucher in die Innenstadt.

Die genossen bei zumindest trockenem Wetter die beliebten Kirmes-Klassiker: Schießen und Losbuden, schnelle Karussells und schaurige Geisterbahn-Fahrten, Lebkuchenherzen und meterlange Bratwurst. Dabei war insbesondere das Angebot an Speisen besonders breit gefächert: Cevapcicis und Lachs, Lasagne und Poffertjes, Fischbrötchen und Brezeln lockten unter anderem an den Ständen.

1-Euro-Tag am Sonntag

Am Sonntag geht es weiter mit dem „1-Euro-Tag“ und ermäßigten Preisen an den Getränkeständen, Montag lockt der Familientag mit Nachlässen an Ständen und Fahrgeschäften sowie dem Feuerwerk nach Einbruch der Dunkelheit.