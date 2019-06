Randalierer hört nicht auf - Polizei nimmt ihn fest

Auf der Wache in Halver (Foto) wurde mit dem 29-Jährigen ein Alkoholtest durchgeführt.

Halver - Ein Mann aus Halver rastete am Wochenende aus und randalierte am Bächterhof.

Ein 29-jähriger Halveraner randalierte am vergangenen Samstag gegen 21.15 Uhr in der Gaststätte am Bächterhof. Er sollte die Räume verlassen, macht das allerdings nicht. Er beleidigte Anwesende. Außerdem versuchte der Mann andere zu verletzten.

Die Polizei wurde gerufen. Die Beamten überprüften den 29-Jährigen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn bereits zwei Haftbefehle bestehen. Der Beschuldigte wurde festgenommen und mit zur Wache in Halver genommen.

Ein Alkoholtest ergab dort einen Wert von mehr als zweieinhalb Promille. Während der Einsatzabwicklung beleidigte er mehrere Beamte.

Nun kann er sich neben den beiden Haftbefehlen auch noch wegen Beleidigung, Hausfriedensbruch und Körperverletzung verantworten.