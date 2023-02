Jahrestag des Kriegs: Ukrainer fühlen sich in Halver wohl - „aber Menschen wollen immer nach Hause“

Von: Monika Salzmann

Erzählten, wie es den in Halver lebenden Ukrainern ein Jahr nach Beginn des Überfalls auf ihr Land geht: Tetiana Romanenko aus Melitopol, Thomas Gehring (Fachbereichsleiter Bürgerdienste), Schulsozialarbeiterin Elvira Wiegand, Übersetzer Daniel Schell und Bürgermeister Michael Brosch - von links. © Salzmann, Jakob

Seit dem brutalen russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 ist ein Jahr vergangen. Seither sind Millionen Menschen auf der Flucht.

Halver - Städte und Dörfer liegen in Schutt und Asche. Viele Tausende sind getötet oder verletzt worden. Ein Waffenstillstand ist nicht in Sicht. Auch in Halver haben Geflüchtete aus der Ukraine Zuflucht gefunden. Viele Halveraner bieten Wohnraum und andere Unterstützung an.

Beim jüngsten Treffen für Geflüchtete im Bürgerzentrum, das dem gegenseitigen Kennenlernen und der Unterstützung in sozialen Belangen dient, bestand Gelegenheit, mit Bürgermeister Michael Brosch, Thomas Gehring (Fachbereichsleiter Bürgerdienste) und Schulsozialarbeiterin Elvira Wiegand darüber zu sprechen, wie es den in Halver lebenden Ukrainern geht. Aus erster Hand schilderte dabei Tetiana Romanenko aus der von Russland besetzten Stadt Melitopol im Verwaltungsbezirk Saporischschja, die seit vergangenem Jahr in Halver lebt und zweimal pro Woche – dienstags und freitags – mit ukrainischen Kindern an der Regenbogenschule die ukrainische Sprache pflegt, ihre Eindrücke. Geplant ist, dass sie auch zu den ukrainischen Kindern an der Lindenhofschule kommt. Als Übersetzer war Daniel Schell, Erzieher an der Lindenhofschule, bei dem Gespräch dabei. Ergänzend gab die frühere Lehrerin Ilse Clever telefonisch zu laufenden Deutschkursen Auskunft.



In nüchternen Zahlen ausgedrückt, suchten bislang insgesamt 287 Menschen aus der Ukraine innerhalb der vergangenen Monate in Halver Schutz. 47 von ihnen, weiß Thomas Gehring, sind inzwischen in die Ukraine zurückgekehrt oder verzogen. „Es sind jetzt 240 Menschen.“ Größtenteils sind die Geflüchteten privat untergebracht. „Das ist ein großer Glücksfall, und wir sind auch stolz darauf.“ Viele Wohnungsangebote (Einliegerwohnungen etc.), aber auch Angebote mit Familienanschluss seien gekommen. „Turnhallen werden in absehbarer Zeit kein Thema sein“, ergänzt Michael Brosch, der weiß, dass eine solch große Hilfsbereitschaft nicht überall zu finden ist.



Die Hilfsbereitschaft sei in Halver sehr ausgeprägt. Nicht nur Frauen mit Kindern, auch komplette Familienverbände seien nach Halver gekommen. Erste Grundlagen der deutschen Sprache können die Geflüchteten aus der Ukraine in Kursen, die eine Gruppe Ehrenamtlicher um Ilse Clever an verschiedenen Standorten in Halver anbietet, erlernen. Mehrheitlich pensionierte und berufstätige Frauen, die schon 2015 vornehmlich syrischen und afghanischen Flüchtlingen sprachliche Grundkenntnisse vermittelten, führen die Geflüchteten an die Sprache heran. „Das ist eine sehr schöne Arbeit“, bestätigt Ilse Clever. „Man wächst mit den Leuten zusammen. Es werden auch persönliche Sachen besprochen.“ Dass die Kurse an unterschiedlichen Standorten – unter anderem im „Move“, im Bürgerzentrum oder im früheren Hotel Frommann in Carthausen – stattfinden, ist für sie ein Zeichen, dass sich bereits ein Netzwerk gebildet hat. Bei den Integrationskursen über das Jobcenter bestehe indes noch Nachholbedarf. Im Mai startet ein neuer Kurs.



In allen Belangen rund um Kita und Schule ist Elvira Wiegand für die Geflüchteten eine vertraute Ansprechpartnerin. „Das gibt viel Sicherheit“, sagt sie. Bisher sei alles gut gelaufen. Die Humboldtschule wolle sogar eine Willkommensklasse einrichten. Nach wie vor biete die Flüchtlingshilfe wertvolle Unterstützung, wenn es beispielsweise um die Einrichtung vom Wohnraum gehe.



Von sehr guter Aufnahme in Halver berichtet auch Tetiana Romanenko, die allein die Flucht aus der Ukraine antrat. Zur Stimmung unter den Ukrainern befragt, antwortet sie: „Menschen wollen immer nach Hause.“ Mit ihren Angehörigen in Melitopol hält sie übers Internet und per Handy Kontakt. Derzeit ist sie in großer Sorge um ihre Lieben, da ihr die Schlagzeilen über die Zusammenziehung großer russischer Truppenkontingente in der Region nicht verborgen geblieben sind. Innere Ruhe findet sie nicht. „Alle haben Sorgen, es gibt keine Lösung dafür“, sagt sie. „Für die Menschen ist das schwer. Menschen können nicht mit Druck leben.“



Melitopol ist seit dem 25. Februar 2022 besetzt. Zur Lage in ihrer annektierten Heimatstadt befragt, antwortet sie: „Die Menschen sind gespalten. Es gibt unterschiedliche Meinungen.“ Ein Teil der Bevölkerung warte auf die Wiederkehr der Ukrainer, ein anderer Teil wünsche sich nur noch, dass der Krieg aufhört, wieder ein Leben in Frieden möglich ist und es keine weiteren Verluste mehr gibt. Fast nur noch ältere Menschen würden in Melitopol leben. Frieden in absehbarer Zeit sieht sie nicht.



In Halver fühlt sich Tetiana Romanenko wohl. Sie freut sich, hier „in Sicherheit und Freiheit etwas tun zu können“. Ebenso, dass die Menschen, denen sie „in Bussen und im Supermarkt begegnet, uns akzeptieren“. Noch sei die Sprache das große Hindernis. Über Kontakte zu den Nachbarn geht die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben noch nicht hinaus. Um hier Abhilfe zu schaffen, denkt Bürgermeister Michael Brosch darüber nach, bei Kulturveranstaltungen – etwa Musikveranstaltungen – ein kleines Kartenkontingent für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen. Lobende Worte findet der Bürgermeister vor diesem Hintergrund für die integrierende Arbeit der Sportvereine. „Die nehmen auch mit und holen ab“, weiß er.