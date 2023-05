25-Jähriger führt Biohof in achter Generation

Von: Monika Salzmann

Für seine Eier bekommt Steven Leon Keßler viel Lob – auch von Kunden, die seine Eier weniger der Bioqualität, sondern des Geschmacks wegen kaufen. © Salzmann

Biohof in Halver: Steven Keßler besitzt 800 Hennen und einen mobilen Hühnerstall.

Halver – Schon als Kind ging Steven Leon Keßler liebend gern mit seiner Uroma in den Stall, um die Eier der hofeigenen Hühner aufzusammeln. Sieben Hühner, für die er ein Kinderspielhaus umbaute, standen am Anfang seiner eigenen Hühnerhaltung. Weitere selbst gebaute Hühner-ställe folgten. Mittlerweile ist der junge Bio-Landwirt, der den alteingesessenen Hof der Familie Keßler in Othmaringhausen in achter Generation führt, Herr über 800 glückliche Bioland-Hennen aus Mobilstallhaltung, die durch das Versetzen des Stalls kontinuierlich Grünauslauf haben und ständig frisches Grünzeug picken können.

Tierwohl an erster Stelle

Ausgerichtet ist der mobile Stall eigentlich für 1000 Hennen. Des Tierwohls wegen beschränkt sich der Agrarbetriebswirt, für den der Verkauf der Bio-Eier ein Standbein seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit ist, auf 800 Tiere. „Das Tierwohl steht an erster Stelle“, sagt er. Wie es die ökologische Tierhaltung vorschreibt, haben die Tiere mehr Platz, Einstreu, Tageslicht, Frischluft und Auslauf, um ein artgerechtes Leben führen zu können. Vier Quadratmeter pro Tier sind vorgeschrieben. Die Tiere können scharren und picken und haben Rückzugsorte, um in Ruhe ihre Eier legen zu können. Nur, wenn das Wetter so mies ist, dass er selbst am liebsten keinen Fuß vor die Tür setzen würde, bleiben Steven Keßlers Hennen im Stall. Ansonsten haben sie sommer- wie wintertags freien Auslauf – so sie denn mögen.

Der moderne, automatisierte Stall mit Stallcomputer erleichtert dem jungen Landwirt die Arbeit. Mehrfach im Jahr wird der mobile Stall umgesetzt. © Salzmann, Jakob

Drei Hähne passen auf den großen Harem auf. Gefüttert wird ausschließlich mit Bio-Futter. Dass sich Steven Keßler auf ökologische Landwirtschaft konzentriert, hat einen guten Grund. „Ich bin mit dem biologischen Landbau groß geworden“, erzählt er. „Mein Vater hat den Betrieb 1998 umgestellt.“ Tatkräftig greifen die Eltern ihrem Sohn, der den Familienbetrieb im Vorjahr übernommen hat („Das Bauernhaus ist 1593 gebaut worden“), bis heute unter die Arme. „Ohne ihre Unterstützung würde es nicht gehen.“ Nach Feierabend helfen auch die Brüder mit. „Wenn alles gut läuft“, kann sich der 25-Jährige darauf verlassen, dass seine Hennen zu 90 Prozent täglich ein Ei legen. „Meine Hennen legen täglich ein Ei und dann haben sie frei“, scherzt er. Vom Alter der Tiere, der Fütterung und Pflege hängt ab, wie viele Eier die Hennen legen. Jährlich wird kontrolliert, ob Steven Keßler die Bio-Kriterien einhält. Auch zwischendurch muss er jederzeit sporadisch mit Kontrollen rechnen.

Steven Leon Keßler, der den Familienhof in Othmaringhausen in achter Generation führt, liebt seine Tiere. Ertönt sein Pfiff, kommen sie in Scharen angerannt. © Salzmann, Jakob

Bei der Haltung konzentriert sich der Halveraner auf eine einzige Rasse, Lohmann Braun, eine Zuchtlinie des Haushuhns. „Das sind gute Hennen für die biologische Haltung“, erklärt er. „Die Hennen kommen gut mit der Witterung zurecht.“

Der Umgang mit den Tieren wirkt liebevoll und vertraut. Ertönt sein Pfiff, kommen sie in Scharen angerannt und umschwärmen ihn aufgeregt gackernd. Das Bio-Getreide für das Futter seiner Tiere, ein Lege-Alleinfutter zur optimalen Nährstoffversorgung und einer guten Eiqualität, baut Steven Keßler selbst an. „Der Ackerbau ist anspruchsvoll, um das Getreide für die Hühner zu produzieren“, sagt er. Kunstdünger ist tabu. Mais, Soja und Lupinen sind weitere Zutaten des hochwertigen Futters. Neben dem Winterdienst in Halver ist der Bio-Futtergetreideanbau ein weiteres Standbein seines Betriebs.

Das Bauernhaus der Familie Keßler wurde 1593 gebaut. Landschaftlich ist es idyllisch gelegen. © Salzmann, Jakob

Der moderne, automatisierte Stall mit Stallcomputer erleichtert Steven Keßler die tägliche Arbeit. Viermal im Jahr müsste der Halveraner seinen mobilen Stall theoretisch umsetzen, er macht es jedoch wesentlich öfter – zum Wohl der Tiere, die immer frisches Grün haben sollen. Das Futtersilo wandert dann mit. „Hobby und Beruf sind eins“, sagt der 25-Jährige. Was er noch ausprobieren möchte, ist die Aufzucht von Küken.

Bei der Haltung beschränkt sich Steven Leon Keßler auf die Rasse Lohmann Braun, die mit der Witterung hierzulande gut zurechtkommt. © Salzmann, Jakob

Seine Eier verkauft Steven Keßler in Halver (Raiffeisenmarkt, Bioladen Henning Wolf und Gemüsegärtnerei Stöcken), Breckerfeld (Lokalladen), Schalksmühle (Konni’s Obst- und Gemüseladen), Lüdenscheid (Raiffeisenmärkte in der Worth und in der Dönne) und in Othmaringhausen auf dem eigenen Hof, wo ein Eierverkaufs-Automat steht. Der Edeka-Markt Clever in Dahlerbrück unterstützt ihn ebenfalls bei der Vermarktung. Für seine Bio-Eier bekommt er viel Lob – selbst von Menschen, denen es nicht unbedingt auf die Bio-Qualität, sondern auf den guten Geschmack der Eier ankommt. Dass seine Bio-Eier schmecken, ist Steven Keßler wichtig.