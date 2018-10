Halveraner verursacht Unfall mit zwei Verletzten

Halver/Radevormwald - Bei einem Verkehrsunfall in Radevormwald, den ein Mann aus Halver verursachte, wurden zwei Menschen leicht verletzt.

Der 23-jährige Halveraner war am Dienstagnachmittag mit seinem Pkw auf der Kreisstraße 6 in Richtung der Landstraße 130 in Radevormwald unterwegs. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines 28-Jährigen aus Radevormwald, der die L 130 in Richtung Dahlhausen befuhr.

Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Pkw des 28-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Transporter eines 65-jährigen Mannes aus Radevormwald.

Bei dem Unfall wurden die beiden Radevormwalder leicht verletzt, der Halveraner blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 50 000 Euro. Die beiden frontal beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn teilweise gesperrt werden, außerdem musste ein Spezialunternehmen die Fahrbahn von den Betriebsflüssigkeiten der Fahrzeuge reinigen.