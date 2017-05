Lüdenscheiderin (22) zu schnell unterwegs: Auto überschlägt sich

Halver - Eine 22-Jährige aus Lüdenscheid hat sich mit ihrem Auto zwei Mal überschlagen - weil sie, nach Angaben der Polizei, viel zu schnell unterwegs war.

Zu einem Unfall mit einem Schaden über 7.000 Euro ist es laut Pressemitteilung der Polizei am Mittwochmorgen gegen 6.10 Uhr auf der L284 in Halver gekommen. Eine 22-jährige Lüdenscheidern war auf der Landesstraße von Halver in Richtung Wipperfürth in ihrem Auto unterwegs - und zwar wesentlich schneller als erlaubt.

In einer Linkskurve in Höhe der Ortslage Woeste kam sie nach links von der Fahrbahn ab, ihr Auto überschlug sich zwei Mal und kam auf der Seite zum Liegen.

Nach ambulanter Behandlung wurde die leicht Verletzte aus dem Krankenhaus entlassen.

