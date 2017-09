Haushaltsentwurf für 2018 in Halver noch ohne „schwarze Null“

Halver - Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2018, den die Verwaltung am Montag in den Rat einbrachte, schließt noch ohne „schwarze Null“. Der geplante und erforderliche Haushaltsausgleich ist damit nicht erreicht.

Damit stehen in den jetzt folgenden Haushaltsplanberatungen Politik und Verwaltung unter Druck, Korrekturen ins Positive in sechsstelliger Größenordnung vorzunehmen. Ziel müsse es sein, von einen derzeitigen Minus in Höhe von 213 000 Euro in ein möglichst sechsstelliges Plus zu kommen, sagte Kämmerer Markus Tempelmann bei der Einbringung. Und auch für 2019 ist mit Stand jetzt noch kein positives Ergebnis abzusehen.

Stärkungspakt in Gefahr

Der Handlungsdruck für den Haushalt mit einem Gesamtvolumen von 40 356 523 Euro entsteht daraus, dass die Stadt sich im Gegenzug für eine millionenschwere Unterstützung aus Landesmitteln verpflichtet hat, für das Jahr 2018 und die folgenden den Haushaltsausgleich herzustellen. Sollte das nicht gelingen, droht die Einstellung dieser Zahlungen in Höhe von jährlich 1,12 Millionen Euro. Darüber hinaus könnte Halver aus dem Stärkungspakt in den Nothaushalt zurückfallen mit einer massiven Deckelung der Investitionstätigkeit. Bei größeren und auch sinnvollen Investitionen könnte die Stadt dann handlungsunfähig werden, warnte Tempelmann. In Nideggen, Altena und jüngst Haltern am See sei dies der Fall. Dort sei der Rat in seiner Entscheidungshoheit beschnitten worden.

Steuersätze unverändert

Unabhängig davon schlägt die Kämmerei die Verabschiedung des Haushalts ohne eine Erhöhung der Steuersätze vor – das gilt sowohl für die wieder sprudelnde Gewerbesteuer wie auch für die Hausbesitzer wichtige Grundsteuer B. Bei beiden Sätzen nehme man unverändert eine Spitzenstellung unter den Städten des Märkischen Kreises ein.

Für die Gewerbesteuer prognostiziert ist ein Anstieg von 7,5 Millionen Euro in diesem auf 8 Millionen im kommenden Jahr.Die Fraktionen verwiesen Haushaltsentwurf- wie Satzung erwartungsgemäß zur Beratung in die Fachausschüsse. Plangemäß soll der Haushalt in der Novembersitzung des Rates verabschiedet werden.