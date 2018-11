Schnelle Glasfaseranschlüsse für alle Schulen in Halver

+ © dpa 2019 sollen alle Halveraner Schulen einen Glasfaseranschluss haben. © dpa

Halver - Im Ausschuss für Bildung und Jugend wurden am Mittwoch auch die Investitionen in die Halveraner Schulen im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 thematisiert. In diesem Jahr geht es darum, die Digitalisierung an den Schulen voranzubringen.