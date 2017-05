2016 positives Jahr für die Stadtbücherei

Halver - Seit dem Jahr 2008 hat sich die Zahl der über 60-Jährigen, die bei der Stadtbücherei Halver als Leser registriert sind, nahezu verdreifacht – derzeit sind es 117.

Diese und weitere Fakten präsentierte Anja Neumaier, Leiterin der Stadtbücherei, den Mitgliedern des Ausschusses für Jugend und Bildung.

Während der Sitzung im Bürgerhaus Oberbrügge stellte Neumaier den „Tätigkeitsbericht für das Jahr 2016“ vor. Dabei ging sie auf das umfangreiche Veranstaltungsprogramm ein, das unter anderem eine Leseförderung mit dem Kinderbuchautoren Ulli Schubert, einen Lesetag, Klassenführungen durch die Bücherei und die Autorenlesung mit Petra Hammesfahr beinhaltete.

Dem Bericht ist weiter zu entnehmen, dass die Leser trotz Digitalisierung und neuer Medien weiterhin auf Printerzeugnisse setzen. Rund 80 Prozent aller verliehenen Medien sind in gedruckter Form. „Trotzdem bleibt eine ständige Anpassung der Strategie notwendig, um im Umfeld von Nutzerwünschen, Digitalisierung und sparsamer Ressourcenverwaltung weiter bestehen zu können“, heißt es in dem Bericht weiter. Im Zuge der Eröffnung des Fachmarktzentrums im Herbst dieses Jahres sieht auch die Stadtbücherei Handlungsbedarf.

Man wolle sich „neu positionieren“ und „Stärken betonen“, um so die Buchausleihe als Besorgung in den Einkauf im Fachmarktzentrum zu integrieren. „908 aktive Leserinnen und Leser [...] leisten einen wichtigen Beitrag zur Belebung der Innenstadt, wie auch Besucher des Fachmarktzentrums zur Steigerung der Leserzahlen beitragen können“, schreibt die Stadtbücherei dazu in ihrem Bericht.

Daten zum Jahr 2016

- Neuanmeldungen: 131

- Bestand: 21 110 Medien

- Gesamtausleihzahl: 43 753, darunter 2298 E-Medien

- Jedes Medium, der in der Bücherei vorhandenen Printmedien und Non-Books, wurde im Schnitt 2,1 Mal ausgeliehen

- Pro Stunde wurden durchschnittlich 44 Ausleihvorgänge abgewickelt und verbucht

- 908 Leser liehen im Jahr 2016 ein Medium in der Bücherei aus

- An Dienstagen wurden die meisten Medien entliehen