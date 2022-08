Geld von der Stadt: Zuschüsse orientieren sich an der Größe der Chöre und Verbände

Von: Florian Hesse

Das Fanfarencorps Landsknechte beim Kirmes-Auftakt in Halver. © Hesse, Florian

Genau 1865 Euro zahlt die Stadt Halver auch in diesem Jahr als Zuschuss an die musiktreibenden Vereine der Stadt. Gefördert werden die Chöre je nach Mitgliederzahl und abhängig davon, ob es eine hauptamtliche Chorleitung gibt.

Halver - Nach dem vorliegenden Verteilungsschlüssel erhalten Musikvereine mit bezahlter Chorleitung einen Grundbetrag von 130 Euro, alle anderen erhalten einen Grundbetrag von 42,50 Euro. Darüber hinaus wird jedem Verein pro Mitglied der Betrag von 3,58 Euro gewährt.

Als größte Vereinigung in dieser Richtung und 57, damit den meisten Mitgliedern, profitiert am stärksten das Fanfarencorps Landsknechte Halver. Der Gesamtzuschuss beläuft sich auf 333,999 Euro, was knapp 20 Prozent der zur Verfügung stehenden Summe ausmacht.



Mit 262,41 Euro sind die Albert Singers auf Platz zwei vertreten mit 37 Sängerinnen und Sängern. Drittplatzierter bei den Zuwendungen ist der Gemischte Chor Germania Hohenplanken mit 248,10 Euro und 33 Mitgliedern.



Als kleinster Chor geführt wird in der Liste der Chor „Wir singen für Jesus“ mit 21 Aktiven. Ohne bezahlte Chorleitung macht es gerade 117,65 Euro, die an städtischer Förderung geflossen sind. Ausgezahlt sind die Mittel bereits. Über den Zuschuss wird in der kommenden Woche der Fachausschuss für Kultur, Sport und Soziales formal in Kenntnis gesetzt (Donnerstag, 8. September, 17 Uhr, Ratssaal, öffentlich).