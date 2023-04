Weitere Fördermittel für OGS im Volmetal

Von: Florian Hesse

Der OGS-Betrieb, hier an der Lindenhofschule in Halver, ist wichtig für viele Familien. © Lorencic, Sarah

Die Offene Ganztagsschule spielt für viele Familien ein wichtige Rolle.

Volmetal – Das Land Nordrhein-Westfalen verlängert das Helferprogramm für die Ganztags- und Betreuungsangebote im Rahmen von „Aufholen nach Corona“. Damit stehen für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Juli 2023 weitere Fördermittel zur Verfügung, um Grund- und Förderschulen zu unterstützen. Die Städte Halver, Kierspe und Meinerzhagen werden ebenfalls dabei bedacht.



22 118 Euro an Zuwendungen bekommt Meinerzhagen für die OGS an den Schulen. 16 850 Euro gehen nach Halver. Die Kiersper bekommen 15 432 Euro. Insgesamt hat die Bezirksregierung Arnsberg Förderbescheide in Höhe von 5,181 Millionen Euro an die Schulträger verschickt.

Alle Grundschulen mit offenem Ganztag und alle Förderschulen mit offenem und gebundenem Ganztag erhalten auf Antrag der Schulträger diese Fördermittel für zusätzliches Personal. Dieses könne weitergehende Aufgaben übernehmen und zur Entlastung des vorhandenen Personals beitragen, heißt es in einem Schreiben der Pressestelle der Bezirksregierung.



Die OGS-Helferinnen und -Helfer seien ein wichtiger Beitrag zur Unterstützung der Grundschulen und der Förderschulen, „um die gewachsenen Anforderungen zu bewältigen“, heißt es weiter. Dabei gehe es zum Beispiel um den Abbau von Lernrückständen, die individuelle pädagogische Förderung oder die organisatorischen Aufgaben. Die Bemessung der Zuwendung erfolgt auf der Grundlage von pauschalen Fördersätzen. Dabei spielen die Anzahl der OGS-Plätze beziehungsweise der Betreuungsgruppen eine Rolle. Die Daten, die dabei zugrunde liegen, stammen vom 15. Oktober 2022. NRW hatte das Helferprogramm für die Ganztags- und Betreuungsangebote im Schuljahr 2020/2021 gestartet.