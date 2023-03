170 Kilogramm: Wie eine Frau abnimmt und wieder ins Leben findet

Von: Sarah Lorencic

Nicole aus Halver hatte eine Magen-OP und hat seitdem 50 Kilogramm abgenommen. © privat

Nicole spricht offen, obwohl ihr der Mut dafür so oft fehlt. Dann erinnert sie sich an die schlimmsten Zeiten, in denen sie sich jemanden gewünscht hat, der ihr sagt, dass alles gut wird. Jetzt will sie diese Person für andere sein, bricht das Tabu und spricht über Depressionen und Fettleibigkeit.

Volmetal – Corona war eine wunderbare Zeit für Nicole. Sie musste nirgendwo hin. Sie musste niemanden treffen. Sie wurde nie gesehen. Die vermeintlich gute Zeit ließ sie aber immer tiefer in ein Loch fallen – bis sie 2022 170 Kilogramm wog. Bis sie realisierte, dass das kein Leben ist. Vor allem nicht ihres.

Nicole ist 36 Jahre alt und lebt in Halver. Sie kommt aus Essen und hat das Ruhrgebiet der Liebe wegen verlassen. Dass sie noch einmal die echte Liebe erlebt, damit hatte sie 2014 nicht gerechnet. Gebrochen kam sie aus einer langjährigen Beziehung mit einem Partner, der ihr sagte, er liebe sie ab dem Hals nicht mehr, erzählt Nicole und hält dabei ihre Hand unter ihr Gesicht. Sie hat gelernt, dass sie nicht liebenswert ist. Ihren Wert haben immer andere bestimmt.



Es ist nicht schön, wenn dein Mann deinen Bauch hochheben muss, um darunter zu waschen.

In der Jugend fing es an. Mit Mobbing in der Schule. Früher war es nichtmal ihr Gewicht, das anderen Anlass gab, über sie herzuziehen. Sie war sportlich und als Eiskunstläuferin aktiv. Das hohe Gewicht kam erst mit den Depressionen. Sie hat gefressen, aber war eigentlich innerlich zerfressen – von Gefühlen, die ihr sagen, sie sei nichts wert. Sie stopfte die Löcher mit Essen. Für den Moment gab ihr das ein gutes Gefühl.



Das Mobbing ging weiter. Im Freundeskreis, in Partnerschaften, später auch am Arbeitsplatz. Ein Teufelskreis, den sie nicht durchbrechen konnte. Wie viel Geld sie investiert hat in Abnehm-Produkte, in Fitnessstudios und Experten, kann sie nicht sagen. Sie weiß nur: nichts hat ihr geholfen. Sie nahm zwar ein bisschen ab, aber dann wieder zu. Am meisten Gewicht verlor sie nach der Trennung ihres Partners 2014. Doch die Kilos kamen schleichend wieder auf die Waage.



Magenverkleinerung: Seit der OP zieren fünf kleine Narben den Bauch von Nicole. Sie hat seit der Schlauchmagen-Operation 50 Kilogramm abgenommen. (Symbolbild) © RoMed Kliniken

In ihrer neuen Beziehung ist sie glücklich, redet sogar von einer perfekten Partnerschaft. Aber Nicole leidet nach wie vor unter starken Depressionen. 2021 erleidet sie dann einen Nervenzusammenbruch. Für ihren Mann, Alexander, kam das plötzlich. Immer war die Arbeit Thema, das nahm er wahr, wie er sagt. Auch, dass das Mobbing am Arbeitsplatz seine Frau stark belastet hat. Wie stark, merkten beide erst in diesem Moment. Die Halveranerin konnte nicht mehr arbeiten und igelte sich in der Corona-Zeit noch mehr ein als zuvor.



Wach wurde sie erst Mitte 2022 als sie im Mai ihren Alexander heiratete. 170 Kilogramm zeigte die Waage zu dem Zeitpunkt an. Doch Nicole brauchte keine Waage, um zu wissen, dass sie zu dick war. Sie konnte keine Treppen mehr gehen, sich keine Schuhe mehr anziehen und sich nicht alleine waschen. Ihr Mann war es, der das übernahm. „Es ist nicht schön, wenn dein Mann deinen Bauch hochheben muss, um darunter zu waschen“, sagt sie. Zusammen gingen die beiden immer gerne wandern, aber das ging jetzt gar nicht mehr. Jeder Schritt schmerzte. Sie hatte Angst, dass ihr Gewicht dazu führt, dass sie nicht mehr lange leben wird. Dabei war ihr Leben endlich lebenswert, wie sie sagt: „Ich wollte leben. Das Leben war wieder wertvoll.“



Entscheidung für eine Magen-Operation

Nicole entscheidet, ihr Leben zu ändern. Nach vielen Überlegungen wagt sie noch einmal den Schritt in eine Klinik, in der ihr Magen verkleinert werden soll. Sie hatte viel Angst davor und entschied sich bereits einmal gegen den Eingriff, der ihr beim Abnehmen helfen könnte. Doch 2022 ist es dann so weit und sie wird am 1. September operiert. Sie findet eine Klinik in Köln, in der sie sich wohlfühlt. Wer denkt, man müsse ab diesem Zeitpunkt der Magenverkleinerung nichts mehr tun, täuscht sich, sagt Nicole. Sobald man sich entschieden hat, wird man gewogen und darf nicht mehr zunehmen bis zur OP.

Vier Wochen vor dem Eingriff muss die Halveranerin Eiweißshakes trinken, damit die Leber an Masse verliert und der Eingriff überhaupt möglich ist. Bei Nicole hat diese Eiweißphase nicht viel Erfolg gehabt. Die Operation dauerte statt einer Stunde 2,5 Stunden und statt mit einem Magenband wachte Nicole mit einem Schlauchmagen auf – der Eingriff ist nicht mehr rückgängig zu machen. In ihren Magen passt fortan gerade mal ein Ei. Drei Viertel des Magens wurden entfernt. Nach einer Magenverkleinerung verlieren Menschen mit Adipositas im ersten Jahr üblicherweise etwa 15 bis 25 Prozent ihres Gewichts. Das wären 42 Kilo bei Nicole. Die hat sie allerdings bereits jetzt 50 Kilogramm verloren. Und sie ist schon ein anderer Mensch, wie sie selbst sagt.

Fortan: Sport und gesunde Ernährung

Sie kann sich wieder bewegen und macht Sport. Ob Zuhause auf dem Rudergerät oder draußen mit ihrem Mann. Fahrrad fahren geht noch nicht, weil der Bauch noch im Weg ist, aber auch da bleibt die 36-Jährige optimistisch. Viele Menschen, die hören, dass sie eine Magenverkleinerung hat, können ihren Gewichtsverlust nicht gutheißen. Der sei geschenkt und nicht aus Eigenleistung entstanden. Da hält Nicole gegen und klärt auf. So einfach, wie es sich anhört, ist es nicht. Sie hat viel Arbeit hinter und vor sich. Ob die ersten Wochen nach der Operation oder heute die acht bis zehn kleinen Portionen, die sie am Tag essen muss. Sie muss gesund essen und ihrem Körper Nährstoffe zuführen. Weil der Verdauungstrakt Vitamine und Nährstoffe nicht mehr so gut aufnehmen kann, muss Nicole lebenslang Vitamintabletten zu sich nehmen. Zum Schutz vor Mangelerscheinungen werden außerdem regelmäßige Bluttests empfohlen.



Essen muss Nicole jetzt ganz bewusst. Eine schlechte Ernährung wie früher wäre fatal. Da waren oft Fertigessen, Mikrowellengerichte und Fast Food. Statt fettiger Wurst kommt heute Frischkäse und Salat auf ein Vollkornbrot. Übrigens auch bei ihrem Mann, bei dem die Hosen auch schon lockerer sitzen, wie das Ehepaar festgestellt hat.



Schattenseiten: Früher kein Sättigungsgefühl, heute kein Hungergefühl mehr

Hatte Nicole früher kein Sättigungsgefühl mehr, hat sie heute kein Hungergefühl mehr. Sie muss sich immer daran erinnern, zu essen. Das Problem: Eigentlich will sie nicht mehr essen. „Weil ich abnehmen will.“ Daher ist es gut, dass sie bei einer Ernährungsberaterin unter Kontrolle ist, weiß sie selbst. Einfach und keine Arbeit, wie es viele behaupten, ist das Abnehmen bei Nicole nicht. Aber die Leute wissen nicht, wovon sie reden und kennen Nicole nicht. Sie wissen nichts von ihrer Vergangenheit und all den Erlebnissen, die sie depressiv und adipös haben werden lassen.



Aber sie kann endlich über die Meinungen anderer stehen. Jetzt will sie wieder sportlich werden. Ihr Ziel ist es, irgendwann einen Marathon zu laufen. Bis dahin will sie ein Vorbild sein und Menschen auf ihren Weg mitnehmen. In den sozialen Medien ist sie als nicoles_crazy_life, also Nicoles verrücktes Leben, aktiv. Sie zeigt, was sie isst, welchen Sport sie macht und verbreitet positive Energie, wie sie selbst sagt. Damit will sie motivieren und die Realität zeige. Eine, in der alles möglich ist.



Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter den Rufnummern 08 00 / 1 11 01 11 und 08 00 / 1 11 02 22 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de.