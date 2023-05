Tagespflege für Kinder: Viele freie Plätze in Halver

Von: Thilo Kortmann

14 freie Tagespflegeplätze sind in Halver zurzeit verfügbar, sagt Christine Laudien (rechts) © Kortmann, Thilo

Die Zahl der Tagesmütter ist deutlich gestiegen.

Halver - Noch bis zu 14 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren seien frei bei der Kindertagespflege der Awo in Halver, sagt Christine Laudien (im Bild rechts) in ihrem Meinerzhagener Büro an der Hauptstraße 29. Von dort aus koordiniert sie künftig die Awo-Kindertagespflege in Halver.

„Die Anzahl der Tagespflegepersonen ist im vergangenen Jahr um fünf von elf auf 16 gestiegen“, erklärt Christine Laudien. Die Tagespflegepersonen arbeiteten selbstständig, sagt die Fachberaterin. „Um Kinder in Kindertagespflege betreuen zu dürfen, braucht man eine Pflegeerlaubnis. Diese wird vom örtlichen Jugendamt ausgestellt.“

Die Kindertagesbetreuung ermögliche unter anderem individuelle Betreuungszeiten oder eine Ergänzung zu anderen Betreuungseinrichtungen. „Die Kosten werden, abhängig vom Einkommen der Eltern, vom Jugendamt bezuschusst“, sagt die Fachberaterin.

Für Beratungsgespräche möchte Christine Laudien künftig eine Sprechstunde im Bürgerzentrum an der Mühlenstraße anbieten. Nach individueller Absprache unter Tel.: 01 72 / 2 00 39 17 oder christine-laudien@awo-ha-mk.de.