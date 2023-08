125 Jahre: Halveraner Löschzug feiert Geburtstag

Feier in Buschhausen

+ © Jakob Salzmann Die Stimmung beim Jubiläumsfest der Buschhausener war prächtig. Viele Freunde, Kollegen und Gäste waren gekommen, und zur Freude aller spielte das Wetter mit und die dunklen Regenwolken verzogen sich. © Jakob Salzmann

Ein volles Haus zum 125. Geburtstag. Darüber konnte sich am Samstag der Löschzug Buschhausen an und in seinem Gerätehaus freuen. Neben vielen Freunden, Familienmitgliedern und natürlich Kameraden waren auch Bürgermeister Michael Brosch, Vertreter der Politik und das THW gekommen, um zu gratulieren und sich für den Einsatz zu bedanken.

Halver – Locker, zwanglos und urgemütlich feierte der Löschzug Buschhausen der Freiwilligen Feuerwehr Halver am Samstag am und im Gerätehaus Buschhausen seinen 125. Geburtstag. Ein kurzweiliges Fest mit Livemusik als Höhepunkt stellte der Löschzug auf die Beine, um mit Honoratioren, befreundeten Wehren aus der Umgebung und den anderen Halveraner Löschzügen, den eigenen Familien, Nachbarn und Freunden zu feiern.

Über ein volles Haus durfte sich Löschzugführer Fabian Brunsmeier freuen, der die vielen Gäste – unter ihnen Bürgermeister Michael Brosch, die Wehrleitung, zahlreiche Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung, Politiker und Vertreter des THW – am Abend willkommen hieß. Stellvertretend für alle Helfer dankte er seinem Stellvertreter Michael Prumbaum für die Organisation der Jubiläumsfeier. Michael Prumbaum habe die Veranstaltung „fast allein auf die Beine gestellt“.

Galerie 125 Jahre Löschzug Buschhausen Galerie 125 Jahre Löschzug Buschhausen

In 125 Jahren hätten sich mehr als fünf Generationen für die Menschen vor Ort eingesetzt, erklärte Wehrleiter Dennis Wichert. Seine Gratulation gelte auch den Bürgern, denn: „Ohne Bürger gäbe es keine Feuerwehr und ohne Feuerwehr keine Bürger.“ Zum Mitmachen beim Ehrenamt ermunterte er. „Macht mit beim besten Ehrenamt, das wir auf dieser Erde haben.“ Auf das gute Miteinander der Rettungskräfte in Halver kam Michael Brosch zu sprechen. „Das behaltet bitte bei“, ermunterte er. In Deutschland gebe es lediglich 100 Berufsfeuerwehren. Mehr als eine Million Menschen seien bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Das Ehrenamt zeichne sich dadurch aus, dass sich die Aktiven dabei häufig selbst in Gefahr begeben, um anderen zu helfen. Es gehe längst nicht mehr nur um die Beseitigung einer Ölspur, sondern um Waldbrände und Hochwasserlagen. „Ihr habt hervorragende Arbeit geleistet“, lobte er. „Ihr macht eine Menge mehr als Feuerwehr.“

+ Die Liveband „Verwandt“ sprühte vor Spielfreude und steckte mit ihrer guten Laune an. © Jakob Salzmann

An Ort und Stelle in Augenschein nehmen konnten die Besucher das LF 20 Katastrophenschutzfahrzeug, das der Löschzug seit 2021 sein Eigen nennt. Für eine Besatzung von acht Rettungskräften ausgelegt, ist der Löschzug mit dem geländegängigen Fahrzeug, das auch überörtlich eingesetzt wird, für Einsätze bei Extremwetterlagen gerüstet. Besonders Kinder freuten sich über die Gelegenheit, in dem Fahrzeug Probe sitzen zu können. Mit einer kleinen Spritze konnten die Jungen und Mädchen überdies selbst ein „Brandhaus“ löschen.

+ Bürgermeister Michael Brosch und Wehrleiter Dennis Wichert (zweiter und dritter von rechts) gratulierten. © Jakob Salzmann

Für ausgelassene Stimmung am Abend sorgte die Band „Verwandt“, die in der Besetzung Uli Genster (Gesang), Fabienne Dewenter (Gesang), Astrid Müller (Violine), Andreas Heckel (Bass), Roger Weiland (Keyboard), Daniel Triches (Schlagzeug) und Ingo Genster (Gitarre) auftrumpfte. An der Technik sorgte Lars Emmerich für den guten Sound.

+ Kinder freuten sich über die Gelegenheit, mit der kleinen Spritze ein „Brandhaus“ zu löschen. © Jakob Salzmann

Alles, was Spaß macht, hatte die spielfreudige Truppe, die mächtig aufdrehte, im Gepäck – von Ronan Keating über Abba bis Udo Jürgens. Für die Verpflegung sorgte der Schlemmer Imbiss von der Karlshöhe. Im und am Gerätehaus waren Bierzeltgarnituren aufgestellt, an denen die Besucher in geselliger Runde gemütlich verweilen konnten.