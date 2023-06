Mysteriöser Bauschutt: „16.500 Halveraner haben nichts gesehen“ 

1000 Tonnen Asphaltreste unbekannter Herkunft

+ © Geodatenportal MK Keiner hat etwas gesehen? Bilder aus 2021 von der jetzigen Asphalt-Kippe. © Geodatenportal MK

Bislang hat die Stadt noch keine Strafanzeige erstattet. Doch die Herkunft von rund 1000 Tonnen Material aus Straßenaufbruch liegt weiter im Dunkeln.

Halver – Es sei „nicht so schlimm wie gedacht“, sagt Michael Schmidt, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen, über den Berg an Straßenaufbruch, der sich nach wie vor auf der Brachfläche an der Ecke von Umgehungsstraße und Herpiner Weg türmt.



Es handele sich nach letzten Beprobungen um Asphalt. Anzeichen für Teer, das heißt, eine Belastung durch Polyaromatisierte Kohlenwasserstoffe (PAK), gebe es nicht. Doch was mit den etwa 1000 Tonnen Material passiert, ist weiter unklar, ebenso, wer sie dort abgekippt hat und wer für die Entsorgung aufkommen muss.



+ Baumulden, Splitt und Sand sind zu erkennen. © Google Maps

„16 500 Halveraner haben nichts gesehen“, stellte Schmidt in der Sitzung des Ausschusses für Planung und Umwelt fest, nachdem Kristian Hamm (UWG) sich nach dem Sachstand an der illegalen innerstädtischen Deponie erkundigt hatte. Es werde „vermutlich auf eine Anzeige gegen Unbekannt“ hinauslaufen, so der Chef des Bauamts. Und die Haltung der Stadt stellte auch Kämmerer und Erste Beigeordneter Simon Thienel noch einmal heraus: „Wir wollen nicht für einen Schaden zahlen, den wir nicht verursacht haben.“



Allerdings: Auf der ehemals städtischen Fläche, die für den Neubau eines Lidl-Markts genutzt werden soll, besteht Handlungsbedarf. Unter Umständen muss die Stadt damit im Vorfeld tätig werden, die das Gelände – wissentlich oder unwissentlich – als Deponie nutzbar gemacht hat.



Wer den Asphaltaufbruch dort hingekippt und liegengelassen hat, sei nicht zu ermitteln – das jedenfalls scheint Stand der Dinge. Luftbilder aus dem Jahr 2021 jedenfalls zeigen die Nutzung der Fläche, auf der weiße Mulden und ein Radlader stehen, aber auch große Haufen von Sand und Splitt liegen. Material, das typischerweise für die Verlegung von Leitungen verwendet wird. Der Zeitraum könnte passen zum Breitbandausbau. Die Kosten für den entsprechenden Auftragnehmer entstehen dann auch mit der Entsorgung des Materials oder aber Transportkosten zur Wiederaufbereitung, das heißt, dem Brechen des Materials, das mit Beimengung von frischen Bestandteilen wieder nutzbar ist, wie es Fachleute erklären. Zur preiswertesten Lösung hat im Fall Herpiner Weg offenbar der Verursacher gegriffen und für ihn kostenfrei eine Deponie auf der städtischen Fläche eingerichtet.