Neues Fahrzeug für die Feuerwehr

Von: Florian Hesse

Freude über das neue Fahrzeug für die Feuerwehr Halver (von links): Fachbereichsleiter Thomas Gehring, Wehrleiter Dennis Wichert, Zugführer Manuel Jhuj, Bürgermeister Michael Brosch, CDU-Fraktionsvorsitzender Marvin Schüle, Sachbearbeiterin Sonja Vollmar sowie der stellvertretende Zugführer Tobias Starke. © Feuerwehr Halver

1000 Liter Löschwasser und umfangreiche Ausrüstung sind an Bord.

Halver - Die Einsatzkräfte der Halveraner Feuerwehr können sich über ein neues Fahrzeug freuen: Anfang der Woche wurde das sogenannte „Mittlere Löschfahrzeug“ von den Verantwortlichen in Empfang genommen. Bereits am frühen Morgen war eine Delegation nach Dissen in Niedersachsen aufgebrochen, um dieses direkt beim Hersteller abzuholen. Nach einer ausführlichen Einweisung in die Fahrzeugtechnik kehrten die Kameraden dann am Abend zurück nach Halver, wo sie am Gerätehaus an der Thomasstraße bereits von den Kameraden der verschiedenen Löschzüge, den Hilfsorganisationen sowie Vertretern der Politik erwartet wurden.

Wie es von den Verantwortlichen heißt, ist das neue Fahrzeug mit 8,8 Tonnen deutlich leichter als sein Vorgänger, der nach 25 Dienstjahren demnächst ausgemustert wird. Dennoch fänden 1000 Liter Wasser und eine umfangreiche Ausrüstung für die Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung Platz. Ein neuer Satz akkubetriebener Rettungsgeräte für Verkehrsunfälle biete den Wehrleuten zudem eine Alternative zu den bisherigen schlauchgebunden Hydraulikgeräten.



Bürgermeister Michael Brosch übergab den Fahrzeugschlüssel symbolisch an Wehrleiter Dennis Wichert. Dieser war sich sicher, mit dem Fahrzeug „einen weiteren Schritt in die richtige Richtung“ gegangen zu sein. Den Schlüssel wurde Wichert jedoch schnell wieder los – er wurde weitergegeben an Manuel Jhuj, Zugführer des Löschzuges Stadtmitte, in dem das neue Fahrzeug stationiert sein wird. Nun werden die Kameraden im Hinblick auf die neue Technik geschult, damit das Fahrzeug schnell in Dienst gehen kann.