„Lidl lohnt sich“: Discounter wird mit kurioser Preissenkung zur Lachnummer

Von: Simon Stock

Sagenhafte Preissenkung bei Lidl: Nur 3,88 Euro statt 3,89 Euro, gesehen in einer Filiale in Lüdenscheid. © Lüdenscheid-Block/Facebook

„Unschlagbarer Sonderangebotspreis“: Discounter Lidl sorgt mit einer kuriosen Preissenkung für Lacher und Kopfschütteln.

Hamm - Preis-Hammer! Schnäppchen-Aktion! Rabatt-Woche! Summer Sale! Ein Supermarkt-Besuch ohne Sonderangebote ist nicht vorstellbar. Der Discounter-Riese Lidl hat es nun auf die Spitze getrieben und mit einem denkwürdigen Preisnachlass den Olymp der absurden Preissenkungen erklommen.

„Lidl lohnt sich“: Discounter wird mit Preissenkung zur Lachnummer

In einer Lidl-Filiale in Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen wurde ein 12er-Pack „Actimel Erdbeere“ von Danone verkauft. Die Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 3,89 Euro. So viel Geld für ein Trinkjoghurt? Nicht mit Lidl. Der Discounter senkte den Preis des Danone-Produkts kurzerhand auf nur 3,88 Euro. So steht es fett auf dem knallroten Sonderangebotsschild – direkt neben dem grafisch abgesetzten Wort „Billiger“.

Gelogen ist das nicht. Ein Cent weniger ist ein Cent weniger. „Danke, danke, danke! Sagte ich schon Danke?“ heißt es auf der satirischen Facebook-Seite „Lüdenscheid-Block“, dem der „unschlagbare Sonderangebotspreis“ auffiel. Dort wurde das am 3. August in der Filiale an der Bräuckenstraße in sauerländischen Lüdenscheid veröffentlicht – und sorgt dort für Lacher und Kopfschütteln.

Lidl: 12er-Pack Actimel von Danone ein Cent billiger

Dort heißt es sarkastisch weiter: „Womit aber wird Lidl uns nun nächste Woche beglücken? Zwölf Eier zum Preis von nur einem Dutzend? 1000 Gramm Mehl nehmen und bloß für ein Kilo zahlen?“ Einer der Kommentatoren auf Facebook hat eine weitere Vermutung: „Nächste Woche 2 für 3... Zwei kaufen und Drei zahlen.“

Erst vor kurzem hat Discounter Lidl ein neues Ampel-System eingeführt, damit Kunden im Discounter Angebote schneller und besser finden.