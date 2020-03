Ihre Zeitung ab sofort täglich mit einer Kinderseite

Nachrichten, Witze, Rätsel

Unsere Zeitung erscheint ab sofort täglich mit einer Kinderseite. Für die jüngsten Leser gibt es Nachrichten, Witze und Rätsel.

Lüdenscheid - Zurzeit passieren auf der Welt viele Dinge, die Kindern Sorgen machen. Zudem ist ihr Tagesablauf völlig durcheinander gebracht: keine Schule, kein Training im Sportverein, kein Treffen mit Freunden. Wir möchten Kindern in dieser Zeit ein wenig Halt geben – und natürlich auch die Langeweile vertreiben. Ab Samstag finden Sie täglich in Ihrer Zeitung eine Seite für Kinder. Mit Berichten in kindgerechter Sprache, aber auch mit kuriosen Geschichten aus aller Welt, Witzen und Rätseln. Und natürlich dürfen die Großen ebenfalls mitlesen.

