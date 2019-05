Schmalenbach-Kaufleute triumphieren zum Auftakt der Stadtmeisterschaft

Schülerfußball-Stadtmeisterschaft (Altersklasse)

+ © Wesley Baankreis Stadtmeister der Altersklasse A wurde zum Auftakt der 31. Schülerfußball-Stadtmeisterschaften am Honsel das Team des Eugen-Schmalenbach-Berufskollegs durch einen 2:0-Finalerfolg über die Techniker vom Raithelplatz. © Wesley Baankreis

Lüdenscheid – Trotz Dauerregens und empfindlicher Kälte: Der Auftakt der 31. Schülerfußball-Stadtmeisterschaften von LN und Sparkasse in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband war ein sportlich gelungener. In einem niveauvollen Starterfeld der Altersklasse A entthronte das Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg den in der Vorrunde auf der Strecke gebliebenen Titelverteidiger Staberger Gymnasien.