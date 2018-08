Nuri Sahin: Unterstützung für seinen RSV auch nach Wechsel nach Bremen

Meinerzhagen - Fußball-Profi Nuri Sahin wird von Borussia Dortmund zu Werder Bremen wechseln. Das hat der 29-Jährige am Donnerstag dem Trainerteam und den Spielern des Westfalenligisten RSV Meinerzhagen mitgeteilt. Doch auch von der Weser aus will er den Klub seiner Heimatstadt weiter unterstützen.

Sahin, Trainer und Förderer des Aufsteigers von der Oststraße in Personalunion, wird auch künftig so oft es die Terminlage zulässt, bei Spielen „seines“ RSV an der Seitenlinie stehen. An den Trainingseinheiten des RSV wird der 29-Jährige in der Regel nicht mehr teilnehmen können.

„Nuri hat den Trainerstab und die Mannschaft am Donnerstag informiert, dass er vorbehaltlich des Medizinchecks nach Bremen wechselt“, bestätigte Mutlu Demir aus dem Trainerstab des RSV am Freitag.

+ Nuri Sahin vor dem Medizincheck in Bremen. © gumzmedia

Demir sieht die 282 Kilometer Entfernung zwischen Stadion Oststraße und dem Bremer Weserstadion nicht als gravierendes Problem. „Wir arbeiten viel mit Online-Medien. Ich schreibe mit Nuri auch jetzt schon mehr als mit meiner Frau“, schmunzelt Demir. „Wir freuen uns für Nuri, dass der kurzfristige Wechsel geklappt hat.“ Bremen sei nicht aus der Welt. Angesichts der Tatsache, dass Sahin auch Angebote aus der Türkei und Fernost vorgelegen hatten, eine nachvollziehbare Einstellung.