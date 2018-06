Schülerfußball-Stadtmeisterschaft: Abbruch, zwei Sieger, Fair-Play

Gewitter funkte dazwischen

+ © Popovici „Was Turnierabbruch? Das ist doch nur Regen.“ – Nicht jeder sah die Entscheidung der Turnierleitung als begründet an. © Popovici

Lüdenscheid - Novum in der 30-jährigen Turniergeschichte der Lüdenscheider Schülerfußball-Stadtmeisterschaften von Sparkasse und Lüdenscheider Nachrichten in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband: Am Spätnachmittag, genauer gesagt um 17.50 Uhr, entschlossen sich die Turnierorganisatoren wegen Gewitters zum vorzeitigen Abbruch der C-Klassenkonkurrenz.