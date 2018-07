Meister Flensburg kommt nach Halver

Halver - Auf diese Nachricht hatte Handball-Drittligist SG Schalksmühle-Halver so sehr gehofft, nun ist sie da: Die SGSH darf am 18. und 19. August das DHB-Pokal-Auftaktwochenende in Halver an der Mühlenstraße ausrichten. Das bedeutet: Der Deutsche Meister SG Flensburg-Handewitt kommt ins Sauerland, ebenso Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen und der SGSH-Nachbar TuS Ferndorf.

Der genaue Spielplan mit den Anwurfzeiten steht noch nicht, ebensowenig die Details des Vorverkaufs. Nur so viel steht fest: Am Samstag werden in Halver im Erstrunden-Duell Nordhorn und Flensburg aufeinandertreffen, dazu die SGSH und Ferndorf. Die beiden Sieger spielen am Sonntag in der 2. Runde des DHB-Pokal um den Einzug ins Achtelfinale.

„Die Freude ist riesengroß“, sagt SGSH-Trainer Stefan Neff, „im Nachhinein ist es durch unsere Ausrichtung nun natürlich das absolute Traumlos. Dafür haben sich die Strapazen der Qualifikation gelohnt. Nun warten natürlich viele Aufgaben in der Organisation. Da muss der ganze Verein mit anpacken.“ Angepackt haben im Vorfeld schon viele Helfer im SGSH-Umfeld. Die Bewerbung der SGSH sei vom DHB besonders gelobt worden, stellte SGSH-Geschäftsführer Mark Wallmann am Dienstagmittag fest und gab das Lob an Matthias Clever weiter, der diese Bewerbung federführend gestaltet hatte.

Stefan Neff stellt im Kontext noch einmal die sportliche Brisanz des Samstags heraus. Nicht nur beim Südwestfalen-Klassiker, der den Neu-Zweitligisten Ferndorf und die SGSH direkt im ersten Pflichtspiel der Saison wieder zusammenbringt – im letzten Punktspiel der alten Saison hatte die SGSH dem Lerscht-Team den einzigen Punktverlust der gesamten Saison zugefügt. Es steckt Feuer im Treffen der beiden.

+ Meistertrainer Maik Machulla hat eine Nordhorner Vergangenheit: Am 18. August trifft er in Halver mit der SG Flensburg-Handewitt auf die HSG Nordhorn-Lingen. Ein Pokalduell mit einer besonderen Brisanz. © picture alliance / Daniel Reinha

Genauso dürfte es zwischen dem Meister aus Flensburg und dem ambitionierten Zweitligisten Nordhorn sein. Schließlich haben sowohl Flensburgs Trainer Maik Machulla als auch der Weltmeister von 2007, Holger Glandorf, eine Nordhorner Vergangenheit als Spieler. Die Flensburger übrigens, die nach einem erheblichen personellen Aderlass nach dem Meisterjahr nicht als Überflieger für die neue Saison gelten, waren nach der Auslosung ganz schnell mit ihren Planungen. „Nur 30 Minuten später haben sie angefragt, ob wir ausrichten wollen“, sagt Stefan Neff – und danach direkt vorsorglich Plätze im Mercure-Hotel in Lüdenscheid gebucht...

SGSH am Mittwochabend in Dormagen

Doch zurück zum Alltag – die SGSH bestreitet am Mittwochabend um 20.30 Uhr ihr drittes Testspiel der Vorbereitung beim TSV Bayer Dormagen. Im Bayer-Sportcenter soll der Königstransfer des Sommers, Christopher Klasmann, seinen Einstand im SGSH-Trikot geben. „Wir sind guter Dinge, dass wir den Pass von Christopher bis dahin bekommen“, sagt Neff. Auf jeden Fall hat der Rückraum-Shooter, der zuletzt für den HC Rhein Vikings in der 2. Bundesliga auf Torejagd gegangen ist, am Montagabend zum ersten Mal trainiert und sich in einem sehr guten Zustand präsentiert. „Das hat gut funktioniert“, sagt Neff und freut sich zudem, dass auch Florian Diehl, Lukas Hüller und Nicholas Plessers in den Kader zurückkehren.

Fehlen werden am Rhein lediglich noch David Bleckmann, der erst am Donnerstag von seinem Studienort Flensburg aus zurückkehrt nach NRW, und Ante Vukas, dessen Probleme mit dem Mittelfuß einen Einsatz verhindern. Die Ergebnisse einer Computer-Tomographie sollen am Mittwoch in Hellersen mit Teamarzt Dr. Bernd Lasarzewski besprochen werden. Mit Plessers und zwölf Feldspielern sieht Neff sein Team derweil gerüstet für den Vergleich mit dem Neu-Zweitligisten – es ist die erste Standortbestimmung in der noch jungen Vorbereitung.