Live-Ticker: Ausgleich am Riesei

Kreisgebiet - Wer bleibt dem zwangsweise spielfreien Bezirksliga-Spitzenreiter Salchendorf (Gegner Phoenix Halver hat die Partie kurzfristig aus personellen Gründen abgesagt) auf den Fersen: RW Lüdenscheid oder VSV Wenden? Beide treffen im Verfolgerduell aufeinander. In der Landesliga steht die FSV Werdohl vor einer Pflichtaufgabe. Alle Infos, alle Tore zu neun Spielen jetzt im Live-Ticker.



Landesliga (2) FSV Werdohl - SV 04 Attendorn 1:1 (0:0) Bezirksliga (5) Kiersper SC - SuS Niederschelden 1:1 (1:0) Rot-Weiß Lüdenscheid - VSV Wenden 0:4 (0:0) Germ. Salchendorf - FC Phoenix Halver abgs. spielfrei: TuS Plettenberg Kreisliga A Lüdenscheid LTV 61 - SC Lüdenscheid 2:4 (2:1) Kiersper SC II - TS Plettenberg 3:4 (2:2) TuS Grünenbaum - SV Hellas Lüdenscheid 3:0 (1:0) TuS Neuenrade - TuS Ennepe 2:1 (2:1) TSV Lüdenscheid - TuS Herscheid 4:0 (0:0) spielfrei: SC Plettenberg, Eyüpspor Werdohl

16.47 Uhr: Bezirksliga: Rot-Weiß Lüdenscheid – VSV Wenden 0:4: Ende

16.46 Uhr: Kreisliga A: TuS Grünenbaum – SV Hellas Lüdenscheid 3:0: Den Gast verlassen nun erkennbar die Kräfte. Yilmaz mit dem 3:0 (70.).

16.44 Uhr:Landesliga: FSV Werdohl – SV 04 Attendorn 1:1: Ausgleich für Attendorn, Özbek trifft per Freistoß zum 1:1 (79.).

16.43 Uhr:Kreisliga A: TSV Lüdenscheid – TuS Herscheid 4:0: Das ist die Entscheidung. Erst Demetgül zum 3:0 (78.) für den TSV, dann erhöht Izgi auf 4:0 (80.).

16.41 Uhr: Kreisliga A: TuS Grünenbaum – SV Hellas Lüdenscheid 2:0: Erst erhöht Kochta für den TuS auf 2:0 (69.), dann scheitert auf der Gegenseite Papadopoulos mit einem Handelfmeter an Grünenbaum-Keeper Kaldirim.

16.39 Uhr: Bezirksliga: Rot-Weiß Lüdenscheid – VSV Wenden 0:4: Wenden lässt nicht nach. Schweitzer mit dem 0:4 (82.).

16.38 Uhr: Bezirksliga: Kiersper SC – SuS Niederschelden 1:1: Ausgleich am Felderhof. Sonntag trifft für Niederschelden zum 1:1 (74.).

16.36 Uhr: TSV Lüdenscheid – TuS Herscheid 2:0: Seckin erhöht für die Gastgeber auf 2:0 (74.).

16.30 Uhr:Kreisliga A: TuS Grünenbaum – SV Hellas Lüdenscheid 1:0: Der Favorit tut sich weiter mächtig schwer. Ömer Yilmaz (Grünenbaum, 60.) schießt einen Foulelfmeter neben das Hellas-Tor.

16.25 Uhr: Bezirksliga: Rot-Weiß Lüdenscheid – VSV Wenden 0:3: Es wird deutlich. Runkel mit seinem zweiten Treffer zum 0:3 (68.).

16.24 Uhr: Landesliga: FSV Werdohl – SV 04 Attendorn 1:0: Scharfe Hines-Hereingabe auf Bektas, der das Leder mit dem Knie zur Werdohler Führung ins Tor wuchtet (63.).

16.19 Uhr:Bezirksliga: Rot-Weiß Lüdenscheid – VSV Wenden 0:2: Wenden legt nach zum 0:2 - Runkel (62.).

16.14 Uhr:Bezirksliga: Rot-Weiß Lüdenscheid – VSV Wenden 0:1:Schweitzer (57.) bringt Wenden in Führung.

16.11 Uhr: Kreisliga A: TSV Lüdenscheid – TuS Herscheid 1:0: Belkaios (47.)

16.04 Uhr:Kreisliga A: TuS Grünenbaum – SV Hellas Lüdenscheid 1:0: Pausenpfiff.

15.59 Uhr: Kreisliga A: TuS Neuenrade – TuS Ennepe 2:1: Halbzeit auch in Neuenrade.

15.53 Uhr: Kreisliga A: TSV Lüdenscheid – TuS Herscheid 0:0: Pause ja, Tore nein...

15.50 Uhr: Landesliga: FSV Werdohl – SV 04 Attendorn 0:0: Pause am Riesei, auch hier: noch keine Tore.

15.49 Uhr: Kreisliga A: TuS Neuenrade – TuS Ennepe 2:1: Youngster David Wolf verkürzt für Ennepe auf 2:1 (37.).

15.46 Uhr:Bezirksliga: Rot-Weiß Lüdenscheid – VSV Wenden 0:0: Torlos geht's am Nattenberg in die Pause.

15.42 Uhr: Kreisliga A: TuS Grünenbaum – SV Hellas Lüdenscheid 1:0: Der Tabellenführer tut das, was er in dieser Saison besonders gut kann: in Führung gehen. Tor durch Höngen zum 1:0 (26.).

15.30 Uhr: Kreisliga A: TuS Neuenrade – TuS Ennepe 2:0: Bonevski verwandelt einen von Wiebe an ihm selbst verschuldeten Foulelfmeter zum 2:0 für die Platzherren (18.).

15.22 Uhr: Kreisliga A: TuS Grünenbaum – SV Hellas Lüdenscheid 0:0: Holpriger Beginn der Partie am Kreisch. Erst gibt es Probleme mit dem Spielbericht, dann verletzt sich Hellas-Keeper Vlassakidis bei der ersten Grünenbaumer Angriffsaktion, die durch Wand auch zum vermeintlichen 1:0 führt. Der Unparteiische gibt den Treffer nicht, die ohnehin personell dezimierten Gäste bangen darum, ob ihr Torhüter die Partie zu Ende spielen kann...

15.19 Uhr:Bezirksliga: Kiersper SC – SuS Niederschelden 1:0: Ein Eigentor von SuS-Akteur Dicke bringt den KSC in Front (12.).

15.18 Uhr: Kreisliga A: TuS Neuenrade – TuS Ennepe 1:0: Elf Minuten Verspätung bei diesem Spiel, doch schon nach fünf Minuten hat's geklingelt. T. Kirci zum 1:0 für die Platzherren.

15.10 Uhr: Tore gibt's noch keine, wohl aber zwei Verspätungen. Am Kreisch wird noch nicht gespielt (Grünenbaum vs. Hellas), die Partie TSV Lüdenscheid gegen TuS Herscheid hat gerade erst begonnen. Macht nix, wir sind ja hier und halten Euch auf dem Laufenden...

15.02 Uhr: Ein kurzer Schlenker noch in die Kreisliga B: Dort ist die FSV Werdohl II nicht zum Derby beim VfB Altena angetreten. Die Burgstädter bekommen drei kampflose Punkte und können jetzt in aller Ruhe das Revierderby im Vereinsheim verfolgen. Hat doch auch etwas...

15.00 Uhr: Weiter geht's hier in wenigen Minuten mit den verbleibenden sechs Partien aus der Kreisliga A, Bezirksliga und Landesliga...

14.55 Uhr: Kreisliga A: Kiersper SC II – TS Plettenberg 3:4: Ende

14.53 Uhr: Kreisliga A: LTV 61 – SC Lüdenscheid 2:4: Ende

14.49 Uhr: Kreisliga A: Kiersper SC II – TS Plettenberg 3:4: Brock verkürzt in der Nachspielzeit auf 3:4 (90.+1).

14.46 Uhr: Kreisliga A: LTV 61 – SC Lüdenscheid 2:4: Das ist die Entscheidung. Eick mit seinem dritten Treffer zum 2:4 (89.).

14.42 Uhr: Kreisliga A: Kiersper SC II – TS Plettenberg 2:4: Entscheidung am Felderhof? - Özcan markiert das 2:4 für den Gast. Sieben Minuten sind noch zu spielen.

14.21 Uhr: Kreisliga A: Kiersper SC II – TS Plettenberg 2:3: Und noch eine 3:2-Gästeführung nach 0:2-Rückstand. Durgun für Türkiyemspor (61.).

14.19 Uhr: Kreisliga A: LTV 61 – SC Lüdenscheid 2:3: Jetzt hat der SCL die Partie komplett gedreht. Marciniak trifft zum 2:3 (61.).

14.16 Uhr: Kreisliga A: LTV 61 – SC Lüdenscheid 2:2: Alles auf Anfang im Lüdenscheider Stadtderby - Eick (58.) mit dem 2:2-Ausgleich.

14.08 Uhr: Bezirksliga: Germania Salchendorf - FC Phoenix Halver abgesagt: Wichtige Nachricht für alle Anhänger von Bezirksligist FC Phoenix Halver: Das Schlusslicht tritt bei Germania Salchendorf nicht an - zu viele kranke und verletzte Spieler. Das Spiel wird entsprechend kampflos mit 2:0 für die Gastgeber gewertet.

13.51 Uhr: Kreisliga A: Kiersper SC II – TS Plettenberg 2:2: So schnell geht's - zwei Günes-Treffer (45. und 45.+2) bringen dem Gast aus Plettenberg am Felderhof zur Pause den Ausgleich

13.45 Uhr: Kreisliga A: LTV 61 – SC Lüdenscheid 2:1: Eick (43.) mit dem Anschlusstreffer für den SCL

13.39 Uhr: Kreisliga A: LTV 61 – SC Lüdenscheid 2:0: Und auch der LTV geht 2:0 in Führung - Broig (35.) macht's...

13.38 Uhr: Kreisliga A: Kiersper SC II – TS Plettenberg 2:0: Doppelschlag der KSC-Reserve Yalcin (32.) und Marvin Janssens (33.) mit der 2:0-Führung

13.25 Uhr: Kreisliga A: LTV 61 – SC Lüdenscheid 1:0 Schüngel (21.) mit der Führung für die Gastgeber

12.45 Uhr: Herzlich Willkommen zu unserem heutigen Live-Ticker. Los geht es um 13 Uhr mit zwei Kreisliga-A-Spielen. Viel Spaß!

