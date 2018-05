Kostal triumphiert beim Fußball-Firmencup im Nattenberg-Stadion

Fußball-Firmencup / Video und Fotogalerie im Text

+ Das Kostal-Team stieg bei der Siegerehrung des Firmencups kurzerhand auf die Bierzeltgarnitur.

Lüdenscheid - Umkämpfte Partien, eine Menge Spaß am Fußball auf dem Kleinfeld und einen ausgelassenen Jubel der Firma Kostal – das gab es am Samstag auf dem Naturrasenplatz im Nattenberg-Stadion zu bestaunen. Zum 750. Geburtstag der Stadt Lüdenscheid wurde seit 2006 erstmals wieder ein Fußball-Firmencup in der Bergstadt ausgetragen.