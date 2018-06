Triumph der Pestalozzi-Schule bei den Grundschülern

Lüdenscheid - Der runde Geburtstag ist Geschichte: Die 30. Schülerfußball-Stadtmeisterschaft von Lüdenscheider Nachrichten und Sparkasse Lüdenscheid in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband (SSV) fand ein glückliches Ende: In einem starken Finale setzte sich die Pestalozzi-Schule mit 2:0 gegen den Titelverteidiger vom Vogelberg, die Erwin-Welke-Schule, durch.

„Ihr habt richtig Glück gehabt, dass euer Turnier trotz der Unwetterwarnungen reibungslos über die Bühne gehen konnte“, blickte der SSV-Sprecher Michael Meyer bei der Siegerehrung in die erneut von schweren Gewittern heimgesuchten Nachbargemeinden. Meyer brach am Schlusstag der Titelkämpfe beim Grundschulturnier in Anblick eines einzigen negativen Zwischenfalls an den vier Turniertagen im Halbfinale mit einem Zuschauer auf dem Spielfeld aber vor allem eine Lanze für die Schiedsrichter: „Die machen sicher genauso wie alle anderen Menschen auch Fehler, bemühen sich aber sehr um Objektivität und haben ihre Sache hier insgesamt sehr gut gemacht. Ihre Leistung und die Tatsache, dass sie sich in diesem Amt zur Verfügung verdient den Respekt aller Beteiligten und keine Kritik“, lobte Meyer die FLVW-Schlusstag-Referees Batuhan Gülacan, Bartu Cirtlik und ihre Sparkassen-Kollegen Andreas Kattwinkel und Thomas Dregger, die sicher durch den Turniermarathon gelenkt hatten.

Das Wetter spielte mit und inspirierte die ehrgeizigen und einsatzfreudigen, aber jederzeit fairen Kicker trotz anfänglich kräftigen Regens bei überwiegend trockenem Wetter zu klasse Turnierleistungen.

In den drei Vierer-Vorrundengruppen ging’s weitgehend spannend zu. In Gruppe A gewann der Titelverteidiger Erwin-Welke-Schule zwar alle drei Spiele, aber keines überaus deutlich, weil drei Teams in dieser Gruppe „in den Lauf“ kommen konnten und viel Qualität auf den Platz brachten. Unterlegen war letztlich nur die Knapper Schule, die alle drei Spiele verlor, am knappsten interessanterweise gegen den Vorjaherssieger (0:2). Der setzte sich auch im Duell zweier Konkurrenten auf Augenhöhe knapp mit 2:1 gegen die Pestalozzi-Schule durch, die sich dank eines klaren Erfolges über die Otfried-Preußler-Schule Platz zwei sicherte.

In Gruppe B dominierte die Adolf-Kolping-Schule mit Betreuungslehrerin Kathrin Hock, musste sich nur beim 2:1 gegen Sonja Marolds Schützlinge vom Wehberg strecken. Die Wehberger landeten nach einem torlosen Remis gegen Schlusslicht Tinsberg mit vier Zählern auf Rang zwei vor der Grundschule Bierbaum, der bei einem Sieg zwei recht deutliche Niederlagen letztlich zum Verhängnis wurden.

In Gruppe C schien die Westschule nach zwei sicheren Auftaktsiegen über die Kalve und Lösenbach auf Neun-Punkte-Kurs, aber weit gefehlt: Die Westschüler unterlagen nicht nur der Parkstraße klar mit 1:4, die damit als bester Gruppendritter in die Runde der letzten Acht einzig, sondern mussten auch die Kalver Grundschule mit Betreuungslehrerin Susanne Grappendorf an sich vorbeiziehen lassen (beide sechs Zähler).

Im Viertelfinale gab’s dann die ersten Entscheidungen vom Punkt: Sowohl Erwin-Welke-Schule – vom Gerlinger Landesligaabwehrchef Florian Brüser gecoacht – (gegen Wehberg) als auch die Pestalozzischule, bei der die RWL-Nachwuchscoaches Igor Ivankin und Tolga Chassan Oglu Rektorin Barbara Vujic unterstützten, (gegen Westschule) setzten sich im Neunmeterschießen durch, die beeindruckenden Kalver (4:0 gegen Otfried-Preußler-Schule) und Kolping-Schüler (2:1 gegen Parkstraße) qualifizierten sich in der regulären Spielzeit für die Vorschlussrunde.

Da wiederum hatte die Pestalozzi-Schule gegen die Kolping-Kicker mit 2:1 den knapp längeren Atem, auf dem Parallelplatz ging’s nach dem 1:1 zwischen Erwin-Welke-Schule und Kalve erneut ins Neunmeterschießen. Mit 4:2 setzten sich die Vogelberger durch und schickten sich gar an, den Titel erfolgreich zu verteidigen. Doch im Finale wirkten die Pestalozzi-Grundschüler letztlich frischer und gewannen völlig verdient.