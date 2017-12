BVB-Fans aus Werdohl planen Boykott der Partie gegen Augsburg

Das stößt vielen BVB-Fans übel auf: Die Borussia trägt seit langer Zeit wieder ein Montagsspiel in der Bundesliga aus. Dagegen wehrt sich auch ein Fanklub aus Werdohl.

Dortmund - Montagsspiele gehören in der 2. Bundesliga seit vielen Jahren zum Inventar. Doch die Ausdehnung auf die erste Liga stößt in vielen Fanszenen auf heftigen Widerstand.

Jetzt steht fest: Die erste Erstligapartie mit BVB-Beteiligung an einem Montag seit vielen Jahren wird am 26. Februar (ab 20.30 Uhr/bei uns im Live-Ticker) im heimischen Stadion gegen den FC Augsburg austragen.

Protest aus Werdohl

Gegen diese Terminierung will der BVB-Fanclub "Away Sups Werdohl" ein Protestzeichen setzen und ruft zum Boykott der Partie auf. Via Facebook gibt der Fanclub aus dem Sauerland bekannt:

"Montagsspiele BOYKOTTIEREN!! Nur wer gegen Augsburg NICHT ins Stadion geht, setzt ein klares Zeichen. Nicht ins Stadion gehen, bedeutet dann aber auch, die Dauerkarte nicht an Andere zu geben und Sie diesmal ungenutzt verfallen zu lassen!"

