Ein Opel Corsa für die ganze Familie: Altenaer gewinnt Hauptpreis 

MZV-Weihnachtsrätsel

+ © Szkudlarek Robert Ehefrau Claudia (l.) nahm den Preis für ihren Mann Carsten Obstfeld entgegen. Es gratulierten (v.r.) Kevin Tank (Gebr. Nolte), Martina Haider-Stenzel und Moritz Klein (MZV). © Szkudlarek Robert

Carsten Obstfeld aus Altena hat den Hauptpreis des MZV-Weihnachtsrätsels gewonnen: einen Opel Corsa Edition 1.2.

Lüdenscheid - Der Flitzer im Wert von 10.990 Euro war zur Verfügung gestellt worden von Gebrüder Nolte. Ehefrau Claudia nahm den Preis entgegen und freute sich für die ganze Familie. Es gratulierten Kevin Tank (Gebr. Nolte), Martina Haider-Stenzel und Moritz Klein (MZV).

37 Preise wurden am Mittwochabend im festlich geschmückten Autohaus in Lüdenscheid übergeben. Die weiteren Gewinner veröffentlichen wir in der Samstagsausgabe unserer Zeitung.