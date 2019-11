Das ist der Hauptpreis beim MZV-Weihnachtspreisrätsel

Ab Donnerstag in der Zeitung

Mit dem Weihnachtsgewinnspiel läutet der Märkische Zeitungsverlag die Adventszeit ein.

Die Preis-Riege im Gesamtwert von mehr als 22 000 Euro führt der Hauptgewinn, ein Opel Corsa im Wert von 10 990 Euro aus dem Autohaus Gebrüder Nolte, an. Den Wagen, der am 18. Dezember an den Gewinner übergeben wird, präsentieren hier (von links) Moritz Klein (MZV), Wilfried Rossow, Frank Kestel und Christopher Bartsch (Gebrüder Nolte) sowie Martina Haider-Stenzel (MZV). Wie Sie teilnehmen können, erfahren Sie am Donnerstag in der Zeitung.

