Sieglinde Weinhold  ist die glückliche Gewinnerin beim MZV-Weihnachtsrätsel

Sieglinde Weinhold (2.v.r.) gewann den Hauptpreis des Weihnachtsrätsels.

Sieglinde Weinhold heißt die Gewinnerin des Hauptpreises des MZV-Weihnachtsrätsels. Die Herscheiderin musste bei der Preisübergabe im Lüdenscheider Autohaus Nolte bis zuletzt warten, um zu erfahren, dass ihr Coupon aus mehr als 40.000 Teilnahmen für die feierliche Schlüsselübergabe ausgelost worden war.

Die Freude war groß. Ehemann Eberhard Weinhold freute sich mit der Gewinnerin, ebenso wie die Vertreter des Sponsors, Gebrüder Nolte, und des Märkischen Zeitungsverlages (MZV).

Volles Haus an der Hohen Steinert: Das Autohaus Nolte war am Mittwoch in weihnachtlichen Glanz gehüllt – und das nicht nur durch die stimmungsvolle Dekoration und Illumination. In der Lüdenscheider Niederlassung der Firma Gebrüder Nolte trafen sich die Gewinner des MZV-Weihnachtspreisrätsels.

Und sie alle waren in heller Vorfreude. Auf dem glitzernden Gabentisch türmten sich geradezu die wertvollen Preise, die die Teilnehmer des Gewinnspiels vorab auf ihre Wunschzettel geschrieben hatten.

Und so war die Atmosphäre bestimmt von einer knisternden Spannung wie zur Bescherung. Denn: Dass sie etwas gewonnen hatten, wussten sämtliche geladenen Gäste. Nur was das sein würde, das blieb wie immer bis zuletzt geheim.

Moderatorin Lucia Carogioiello verstand es auf bezaubernde Weise, Gewinner und Sponsoren durch den Abend zu führen. Vor allem Letzteren galt ihr Dank und auch der von Moritz Klein, Verkaufsleiter regional beim Märkischen Zeitungsverlag: „Sie machen unser Weihnachtsrätsel erst möglich“, sprach er den Anzeigenkunden des Verlages seine Anerkennung aus, die die zu vergebenden Preise im Gesamtwert von mehr als 24 000 Euro zur Verfügung gestellt hatten – darunter etliche Gutscheine für Rundum-Wellness, Reparaturen oder Rauchentwöhnung, aber auch attraktive Sachpreise wie hochwertige Kopfhörer, eine Profi-Kaffeemaschine, Regendusche oder die drei Hauptpreise: ein Ski-Set, Gesundheits-Matratzen und ein nagelneuer Opel Corsa.

40.000 Lösungen beim MZV-Weihnachtsrätsel

Letzteren dürfen jetzt Sieglinde und Eberhard Weinhold unter ihrem Christbaum parken. Doch das Herscheider Ehepaar war nicht der einzige strahlende Gewinner, schließlich bekam am Abend jeder, was er sich gewünscht hatte. Denn das ist das Prinzip des MZV-Weihnachtsrätsels: Mit der Lösung dürfen die Teilnehmer ihre drei Lieblings-Preise angeben. Und mit ein wenig Glück wurde einer davon auch erfüllt.

So ging der Dank in Moderation und Grußwort auch an alle Teilnehmer der diesjährigen Gewinnspiel-Runde. 40.000 Lösungen waren in den vergangenen vier Rätsel-Wochen per Coupon, SMS oder Telefon beim MZV eingegangen – „eine tolle Leistung“, lobte Verkaufsleiter Moritz Klein die fleißigen Zeitungsleser, die die Lösungen bei der Durchsicht der Geschäftsanzeigen zu finden hatten.

Apropos: Ein weiterer Dank der Verlagsvertreter ging an die vielen Einzelhändler, Handwerker, Gastronomen und Dienstleister, die nicht nur am Mittwochabend als Sponsoren zur Preisverleihung gekommen waren, sondern auch tagtäglich für ihre Kunden in ihren Geschäften stehen,, sie beraten, begleiten und mit passenden Produkten versorgen. „Sehen Sie sich doch einmal hier um“, wies Moritz Klein auf die gesellige Atmosphäre und den bestens bestückten Gabentisch. „So etwas finden Sie bei Amazon & Co. nicht...“