Bewaffneter, maskierter Mann dringt in Hagener Altenheim ein

Zwei Frauen leicht verletzt

+ © dpa Symbolbild © dpa

Hagen - In einem Altenwohnheim in Hagen sorgte ein bewaffneter, maskierter Mann am Freitagmorgen für einen Zwischenfall, bei dem zwei Frauen leicht verletzt wurden. Die Polizei überwältigte den Mann und nahm ihn in Gewahrsam.