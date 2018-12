Von Unna nach Neuenrade: Alles Wissenswerte zur RB 54

39 Kilometer lange Strecke wird von der DB Regio NRW betrieben

Am Haltepunkt Binolen, wo der Verein Eisenbahnfeunde Hönnetal sein Domizil hat, begegnen sich die Züge auf der eingleisigen Strecke. Der Haltepunkt wird auch als Kulturbahnhof Binolen tituliert, weil dieser seit 1998 zu den "Technischen Denkmälern im Märkischen Kreis" zählt. Das Bahnhofsfest Binolen ist jedes Jahr ein Publikumsmagnet.

Unna/Neuenrade - "Hönnetal-Bahn": So wird die Regionalbahn 54 (RB 54) genannt, die zwischen der Kreisstadt Unna und Neuenrade im Märkischen Kreis verkehrt. In der Schreibweise "Hönnetalbahn" wiederum - also ohne Bindestrich - ist von der 22 Kilometer langen, eingleisigen Strecke zwischen Menden und Neuenrade durch das Hönnetal die Rede. Wann fahren Züge? Wo sind Halte? Hier gibt es alles Wissenswerte.