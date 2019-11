Auf Autobahn-Parkplatz: Mercedes geht in Flammen auf

An der A46 zwischen Iserlohn und Hagen

Das war kein guter Start in die neue Woche: Ein Mercedes-Fahrer musste am Montagmorgen an der A46 zusehen, wie sein Wagen in Flammen aufging. Die Bilanz: Totalschaden.