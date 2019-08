Zwei Tote bei Messerstecherei am Iserlohner Bahnhof - Verdächtiger festgenommen

Iserlohn - Am Iserlohner Bahnhof ist es am Samstagnachmittag offenbar zu einer blutigen Beziehungstat gekommen: Bei einer Messerstecherei wurden zwei Menschen getötet. Alle Beteiligten kommen aus Bergisch-Gladbach.

Gegen 14.20 Uhr habe sich die Messerstecherei ereignet. Zwei Menschen, ein Mann (23) und eine Frau (32) aus Bergisch-Gladbach wurden getötet. Ein Opfer schwebte offenbar zwischenzeitlich in Lebensgefahr, die Rettungskräfte versuchten, es zu reanimieren - ohne Erfolg.

Wenig später konnte die Polizei einen tatverdächtigen Mann, einen 43-Jährigen aus Bergisch Gladbach, vor Ort festnehmen. "Laut Zeugen wurde er blutüberströmt von Polizeibeamten abgeführt", berichtet ikz-online.

Der Mann wird noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt.

Zwei Tote am Bahnhof: "Keine Gefahr für Bevölkerung"

Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nach Angaben der Polizei zu keinem Zeitpunkt bestanden. Auf Twitter appellierte die Behörde, keine Gerüchte zu verbreiten. "Wir sind mit starken Kräften vor Ort", hieß es.

Nach aktuellem Kenntnisstand gehen die Ermittler von einer Beziehungstat aus. "Eine Mordkommission der Polizei Hagen ist auf dem Weg."

Zwei Tote am Bahnhof: Hintergründe noch unklar

Die genauen Hintergründe der Beziehungstat sind noch unklar. Die Tat soll sich im Bereich des Parkhauses ereignet haben.

Zwei Tote am Bahnhof: Viele Zeugen sehen Bluttat

In Richtung der Zeugen, von denen es zahlreiche gegeben haben, hieß es: "Wenn ihr selbst betroffen wart oder was gesehen habt: Wir kümmern uns gemeinsam mit der Feuerwehr am Bahnhof Iserlohn um Euch!" Seelsorger sind vor Ort.

"Der Zugverkehr in Richtung Hagen ist beeinträchtigt, da ein Bahnsteig abgesperrt werden musste. Auch das Parkhaus ist derzeit gesperrt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Zur Identität der Opfer können keine Aussagen gemacht werden", erklärte die Polizei gegen 17.25 Uhr.

Gegen 18.20 Uhr hieß es: "Die Spurensicherung am Bahnhof Iserlohn ist beendet. Der Tatort wird in diesen Momenten freigegeben."

