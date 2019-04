Zwei Teenager klauen gleich komplette Kaugummiautomaten

Objekt der Begierde in Hagen aus der Halterung herausgebrochen

Hagen - Sie stehen noch an so manchem Straßenrand und "warten" vornehmlich auf junge Kundschaft mit Kleingeld. Die Rede ist von Kaugummiautomaten. Zwei Teenager in Hagen dachten allerdings nicht daran, den entsprechenden Geldschlitz zu "füttern": Sie brachen den gesamten Automaten aus der Halterung heraus und nahmen ihn mit.