Pfeiler der alten Lennetalbrücke werden gesprengt: A45-Vollsperrung!

Hagen - Wie der Landesbetrieb Straßenbau NRW (Straßen.NRW) am Dienstagnachmittag mitgeteilt hat, werden am kommenden Samstag, 8. Juli, im Rahmen des Abbruchs der alten Lennetalbrücke zwei Pfeiler beidseits der Lenne gesprengt. Dafür wird die A45 kurzzeitig komplett gesperrt.

Michael Overmeyer, Sprecher von Straßen.NRW in der Regionalniederlassung Südwestfalen, teilte mit, dass die Sauerlandlinie am Samstag mutmaßlich in der Zeit von 14.55 bis 15.05 Uhr zwischen der Anschlussstelle Schwerte-Ergste und dem Autobahnkreuz Hagen in beiden Richtungen voll gesperrt wird.

"Die beiden Pfeiler können nicht wie die anderen Brückenteile mit dem Abbruchbagger abgebrochen werden, weil sonst die Pfeilerköpfe entweder in den Fluss stürzen würden oder der Abbruchbagger im Flussbett der Lenne stehen müsste", so Overmeyer.

Alle Infos zum Neubau der Lennetalbrücke



Hier geht es zu den Baustellen-Webcams

Es werde ein Sicherheitsbereich von 100 Metern Radius um die Sprengstelle eingerichtet, im dem der Aufenthalt verboten ist. "Dieser Sperrbereich wird streng überwacht", heißt es abschließend. - eB

Quelle: wa.de