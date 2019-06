Fast eine halbe Million wert: Zwei Mercedes-Oldtimer "Pagode" geklaut

Menden - Nach Recherchen unserer Redaktion werden in Liebhaber- und Sammlerkreisen durchaus schon mal 250.000 Euro für einen Mercedes-Benz W113 gezahlt - jetzt sind gleich zwei der Raritäten in Menden gleichzeitig verschwunden.

Bei dem goldenen Modell mit grüner Innenausstattung und dem amtlichen Kennzeichen MK - 0 6149 sowie dem Modell in roter Ausführung mit schwarzer Innenausstattung und dem amtlichen Kennzeichen COE -SL 61H handelt es sich um Fahrzeuge von Kunden.

+ © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Der doppelte Diebstahl ereignete sich nach Polizeiangaben bereits in der Nacht vom 19. auf den 20. Juni - also in der Nacht von Mittwoch auf den Feiertag Fronleichnam. Tatort war eine Kfz-Werkstatt am Meisenweg, der in einem Industriegebiet im Mendener Stadtteil Platte Heide liegt.