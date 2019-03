Kurioser Polizei-Schnappschuss: Husky "hüpft" nach Rettung gleich ans Steuer

Das ist nun wirklich kein Polizeifoto wie jedes andere! Wir sehen den Fahrersitz eines Autos - und am Steuer sitzt... ein Husky! Die ganze Geschichte mit Happy End über den Vierbeiner, der offenbar ausgebüxt und dann vor ein Auto gelaufen war, gibt es hier.

Plettenberg - Wie die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis am Donnerstagmorgen mitteilte, waren Plettenberger Beamte am Mittwochabend zur Herscheider Straße alarmiert worden.

"Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein herrenloser Hund vor ein Auto lief. Der Zeuge hielt das unverletzte Tier fest, setzte es in sein Auto und rief die Polizei. Die Beamten verständigten das Ordnungsamt", heißt es zur Vorgeschichte des zumindest für Polizei-Verhältnisse ungewöhnlichen Foto-Motivs.

"Also hüpfte er quer durchs Auto..."

Die Wartezeit im Auto sei dem Hund dann aber offenbar zu lang geworden: "Also hüpfte er von Sitz zu Sitz quer durchs Auto, um schließlich in abgebildeter Pose sitzen zu bleiben. Vorbildlich: Im Innenraum des Autos blieb alles heil", so die Polizei.

Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes habe den Husky in seine Obhut genommen, der die Nacht aber nicht etwa in einem Tierheim verbringen musste. Denn: "Am Abend meldete sich die Halterin bei der Polizeiwache und bekam kurze Zeit später ihren Hund zurück."

Das ungewöhnliche Foto der Polizei und unsere Berichterstattung zu dem gut ausgegangenen Abenteuer ihres Lieblings gibt es gratis dazu...

Quelle: wa.de