Lebensgefahr bei Löscharbeiten in Altena: Weltkriegsmunition im Boden!

[Update 13.06 Uhr] Altena - Großeinsatz der Feuerwehr am Wixberg zwischen Altena und Iserlohn: Nach dem Waldbrand auf mehr als 10.000 Quadratmetern ist das Feuer eingedämmt, die Nachlöscharbeiten haben begonnen. Dabei stießen die Einsatzkräfte aber auf ein lebensgefährliches Problem.

Waldbrand auf 10.000 Quadratmetern am steilen Wixberg

Feuerwehr aus Einsatzgebiet abgezogen: Lebensgefahr wegen Weltkriegsmunition im Boden

Feuer unter Kontrolle, Nachlöscharbeiten erfolgen von außen

Zeitweise knapp 500 Feuerwehrleute im Einsatz

Dauer des Einsatzes nicht abzuschätzen

Brandursache unklar

Rund 10.000 Quadratmeter - das ist die Fläche von zwei Fußballfeldern - brennen seit Donnerstag, 17 Uhr, am Wixberg in Altena. Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle, doch die Nachlöscharbeiten sind kompliziert: Die Kräfte dürfen nicht ins Einsatzgebiet, denn es besteht Lebensgefahr durch Weltkriegsmunition im Waldboden!

Während der Löscharbeiten waren nach Angaben der Pressestelle des Märkischen Kreises deutliche Knallgeräusche zu hören gewesen. Die Bezirksregierung in Arnsberg bestätigte nach Einsicht in entsprechende Karten: Der Wixberg war Kampfgebiet, es liegt Munition im Boden. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich dabei auch um Granaten oder sogar eine Bombe handeln könnte.

Die Feuerwehr hat sofort alle Kräfte aus dem Kerneinsatzgebiet abgezogen. Das bestätigte Sprecher Thomas Gritschke gegenüber der Redaktion. Das erschwert die ohnehin nicht leichten Arbeiten in dem bis zu 20 Prozent steilen Hang weiter, denn sie erfolgen jetzt nur noch von außen - und zwar dosiert, denn zu viel Wasser kann der knochentrockene Boden nicht aufnehmen. Es würde nicht einsickern, sondern hinab ins Tal fließen.

Zusätzliche Gefahr geht aktuell von Glutnestern aus - vor allem in Verbindung mit dem böigen Wind. In Altena herrscht Waldbrandgefahrstufe 4, es ist die zweithöchste. Ab und an flammt der ausgedorrte Waldboden an einigen Stellen noch einmal auf.

Großer Waldbrand am Wixberg in Altena Zur Fotostrecke

Durch die subtropischen Temperaturen sind die Feuerwehrleute am Rande der Erschöpfung. Der Einsatz am Wixberg ist ein deutlich größerer als vergangene Woche auf dem Hegenscheid. Und deutlich intensiver: "Unser Problem ist, dass die Brandstelle sehr steil ist und die Zuwegung extrem schwierig“, so Kreisbrandmeister Michael Kling schon am Donnerstag.

Fast 500 Einsatzkräfte waren seit Donnerstag mit den Löscharbeiten beschäftigt. Laut Kling sind immer noch bis Nachmittag rund 300 Einsatzkräfte vor Ort. Mittlerweile sind auch Einheiten aus Olpe, Siegen und dem Hochsauerlandkreis auf der Anfahrt.

Wodurch das Feuerentstanden war, stand am Freitag noch nicht fest, wie ein Sprecher des Forstamtes sagte.

+ Apokalyptischer Anblick im Wald am Wixberg © Facebook/Kreisbrandmeister MK

Kling hatte am Donnerstag Löschgruppen der Feuerwehren aus Altena, Iserlohn, Nachrodt-Wiblingwerde, Balve, Hemer, Lüdenscheid, Werdohl und Menden angefordert. Mittlerweile sind weitere hinzu gekommen, etwas aus Plettenberg und Schalksmühle. Auch eine Sondereinheit der Feuerwehr Olpe war vor Ort.

Unter Atemschutz rückten die Einsatzkräfte den lodernden Flammen auf dem knochentrockenen Waldboden zu Leibe. Am Freitagmorgen durchstreiften die Feuerwehrleute in Trupps das Gebiet, um mit Schippen, Löschrucksäcken und Feuerpatschen immer wieder aufflammende Bodenbrände einzudämmen. "Wir haben das Feuer in Gewalt. Es hat sich aber tief in den Boden gefressen und kann dort auch in den nächsten Tagen noch neue Wurzelbrände auslösen", sagte ein Feuerwehrsprecher. Daher werde der Boden stetig nass gehalten.

+ © Markus Klümper

Die Dunkelheit und das unwegsame Gelände erschwerten den Feuerwehr-Einsatz ein der Nacht. Selbst der eigens aus Bad Godesberg angeforderte Löschhubschrauber konnte nicht aufsteigen. Er sollte am Freitagmorgen nach Altena kommen und dann sein Löschwasser aus der Fuelbecke Talsperre aufnehmen. Nun ist er jedoch nicht mehr nötig, das Feuer ist unter Kontrolle.

+ Kreisbrandmeister Michael Kling ist ein gefragter Mann. © Hendrik Klein/Märkischer Kreis

Ein Problem war - wie schon beim Brand am Hegenscheid - die Wasserzufuhr. Kilometer lange Schlauchleitungen wurden zwischen der Grüner Talstraße und dem Wixberg gelegt. Im sogenannten Pendelverkehr wurden zudem Löschwasser an die Brandherde gebracht. Unter anderem war das Großtanklöschfahrzeug (10.000 Liter-Wassertank) der Löschgruppe Dahlerbrück vor Ort.

Der Löscheinsatz ist keine leichte Aufgabe. Denn die Feuerstelle ist schwer zugänglich, die Wasserversorgung erneut ein Problem. Obwohl in der Nähe der ehemalige Löschteich war. Während Kreisbrandmeister Michael Kling an der beweglichen Einsatzzentrale Ansprechpartner war, ging Stefan Brockhaus, Vize-Feuerwehrchef der Stadt, vor Ort.

+ © Markus Klümper

In der vergangenen Woche hatte die Feuerwehr in ähnlich unwegsamen Gelände einen großflächigen Waldbrand auf dem Hegenscheid in Altena in den Griff bekommen.

Die Löscharbeiten dauern an. Derzeit werden die 500 Einsatzkräfte von Feuerwehr, DRK und Johanniter vor Ort etwas reduziert worden.

Hier brennt es:

Quelle: wa.de