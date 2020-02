Nachbarn warnen: „Euer Dach brennt!“

„Euer Dach brennt!“: So warnten aufmerksame Nachbarn die Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Oberbergischen Kreis.

Wiehl - „Eurer Dach brennt!“: So warnten aufmerksame Nachbarn am Donnerstagnachmittag die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Wiehl-Marienhagen (Oberbergischer Kreis). Die hatte von den Flammen auf dem Spitzboden noch nichts bemerkt. Als die Feuerwehr mit den beiden Löschzügen Bomig und Marienhagen sowie der Drehleiter aus Wiehl in der Straße Zum Flurschütz eintraf, schlugen bereits die Flammen aus dem Dach.

Mit 42 Kräften gelang der Feuerwehr zügig, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Da die Flammen nicht ins darunterliegende Erdgeschoss durchschlugen und darüberhinaus das Löschwasser mit Wassersaugern eingefangen wurde, konnte der Gebäudeschaden vergleichsweise gering gehalten werden, erklärte Einsatzleiter Pascal Petermann.

Dennoch ist das Haus vorläufig unbewohnbar, alleine schon wegen des Brandrauches. Immerhin: Es wurde niemand verletzt.

Alarmiert wurde um 15.49 Uhr, nach etwa zwei Stunden konnten die Feuerwehrleute einpacken. Zuvor waren noch umfangreiche Nachlöscharbeiten nötig, mithilfe der Wärmebildkamera wurde der Dachboden intensiv nach versteckten Glutnestern abgesucht. Unklar ist, wodurch das Feuer ausgelöst wurde. Einsatzleiter Petermann sieht dafür keine offensichtliche Ursache. Diese zu ermitteln, fällt nun in das Ressort der Polizei.

Kleiner Trost für die Bewohner: Ihre Tochter wohnt in unmittelbarer Nähe auf dem Nachbargrundstück. So stehen sie bei dieser Katastrophe nicht alleine da.

Quelle: wa.de