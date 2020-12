Wetter in NRW: Hier droht Glatteis - kommt der erste Schnee?

Das Wetter in NRW springt von Herbst auf Winter. In der Nacht von Montag auf Dienstag droht erstmals Glatteis. Fällt außerdem der erste Schnee in NRW?

NRW- Temperaturen rund um 0 Grad und Regen - das ist keine gute Kombination. Das Wetter könnte uns in dieser Woche erstmals in diesem Winter in eine gefährliche Situation bringen. Es droht Glatteis in NRW. Betroffen sind aber nur einige Regionen.

Bundesland NRW Bevölkerung 17,93 Millionen Hauptstadt Düsseldorf Fläche 34.110 Quadratkilometer

Das Wetter am Wochenende war herrlich. Kalte, trockene Luft und viel Sonne. Doch in dieser Woche wird es wechselhaft in NRW. Noch ist laut Deutschem Wetterdienst ein schwacher Hochdruckeinfluss mit teils feuchter und mäßig kalter Luft wetterbestimmend. Das ändert sich am Montagabend. Ein Tiefausläufer erfasst NRW und zieht in der Nacht von Montag auf Dienstag Richtung Süden. Das kann uns den ersten Vorgeschmack vom Winter 2020 bringen. Es droht Glatteis.

Das neue Rapid HD ab dem späten Abend mit viel #Eisregen besonders in RLP, Saarland und Hessen! Hier 23 Uhr, andere Termine über Menü. /FRhttps://t.co/Hz1lgX8fFG — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) November 30, 2020

Wetter in NRW: Glatteis am Montagabend

„Es gibt einen richtigen Glättemix“, sagt Fabian Ruhnau vom Meteorologen-Team von Kachelmannwetter. Laut Vorhersage wird am Montagabend das Regengebiet über NRW hinwegziehen. Wie es ausschaut, bleibt es in weiten Teilen aber nur feucht. Wenn sich der Regen aber Richtung Süden ausbreitet, geht es in gefrierenden Regen über. Der Niederschlag trifft auf die kalten Böden - und es gibt Glatteis.

Welche Regionen von NRW sind betroffen? Zum Glück nicht viele - zumindest laut der Vorhersagen. Im Münsterland, Ruhrgebiet und Ostwestfalen werden die Temperaturen deutlich über 0 liegen. Es wird also nass, aber wahrscheinlich nicht glatt. Im Sauerland und Siegerland könnte es in Sachen Wetter anders aussehen. Die südöstlichsten Teile von NRW könnten von Glatteis betroffen sein.

Wetter in NRW: Schnee ab 600 Meter möglich

Der Deutsche Wetterdienst meldet, im Bergland oberhalb von 600 Meter könnte Schnee fallen. „Dabei 1 bis 5 cm Neuschnee, in Staulagen des Sauerlandes bis 10 cm möglich“, heißt es in der Vorschau des DWD. Kachelmannwetter meldet daher für den späten Montagabend Glatteis-Warnsymbole. Auch in der zweiten Nachthälfte ist Glätte durch überfrierende Nässe möglich.

Autofahrer sollten daher ab Montagabend wachsam sein, dass sie nicht vom ersten Glatteis des Jahres erwischt werden. Stärker betroffen sein werden allerdings die Mitte und der Süden Deutschlands.

