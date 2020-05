Tödlicher Hausbrand: Feuerwehr in Werdohler Innenstadt im Einsatz

Tödlicher Hausbrand in der Werdohler Innenstadt: In der Nacht zu Sonntag ist ein Mensch bei einem Feuer ums Leben gekommen.

Werdohl - Um kurz vor 4 Uhr wurde die Feuerwehr in Werdohl alarmiert. Die Ursache für die Alarmierung war ein Brand in einem Wohnhaus an der Neustadtstraße mitten in der Werdohler Innenstadt.

Nach ersten Informationen wurden sechs Personen aus dem Gebäude gerettet. Für einen Menschen kam die Hilfe zu spät, er verstarb durch das Feuer.

Toter nach Feuer in Werdohl: Brand im Gründerhaus der Vossloh-AG

Der Brand ereignete sich in einem historisch bedeutsamen Gebäude in Werdohl, dem Geburtshaus des Gründers

der Vossloh-AG

.

Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle. Die Feuerwehr ist noch vor Ort.

Wir berichten weiter.

Quelle: wa.de