Wegen Hausbrand: Hagener Rosenmontagszug abgebrochen

Hagen - Wegen eines Brandes musste der Rosenmontagszug in Hagen vorzeitig abgebrochen werden.

Gegen 15:15 Uhr wurde die Hagener Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in die Moltkestraße gerufen. Für die Löscharbeiten musste die Lange Straße für einige Zeit gesperrt werden. Die Zugleitung entschied daraufhin, dass der Karnevalszug abgebrochen wird, so die Polizei. Die Beamten informierten die Bürger per Außenlautsprecher über die Auflösung des Zuges. Den Angaben zufolge wurden vier Kinder aus der Wohnung mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.

Insgesamt hatten sich am Montag zirka 40.000 Karnevalisten in Hagen versammelt. Vor Zugbeginn kam es zu einem Platzverweis und einer Strafanzeige.

Am vergangenen Tulpensonntag haben etwa 38.000 kostümierte Zuschauer den Karnevalsumzug in Boele verfolgt. Neben der Mehrzahl an friedlichen Zuschauern mussten Polizei und Rettungskräfte die zirka 4.000 Heranwachsenden im Bereich um das St.-Johannes-Hospital ins Auge fassen. Einige stark alkoholisierte Karnevalisten beschäftigten die Einsatzkräfte auch nach Zugende.

Während des friedlichen Veranstaltungsverlaufs mussten in nur wenigen Fällen Unruhestifter in das Polizeigewahrsam gebracht oder Platzverweise erteilt werden. Die Einsatzkräfte nahmen vier Strafanzeigen auf.

Quelle: wa.de