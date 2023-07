Ein Toter bei Großbrand in Iserlohn – Höhenretter bergen Leiche aus Wohnkomplex

Von: Hannah Decke, Katharina Bellgardt, Markus Wüllner

Teilen

Großeinsatz in Iserlohn: Drohnenaufnahmen zeigen am Morgen das Ausmaß der Zerstörung. © Köhler / news 4 Video-Line TV

Bei einem Großbrand in Iserlohn wurde eine Leiche gefunden. Der Wohnkomplex ist „in höchstem Maße einsturzgefährdet“. Noch konnten nicht alle Gebäudeteile abgesucht werden.

Update vom 17. Juli, 14.28 Uhr: Der Wohnkomplex, der in der Nacht zu Sonntag in Flammen stand, ist laut Polizei noch immer nicht betretbar und gilt „in höchstem Maße als einsturzgefährdet“. Der entdeckte Leichnam im zweiten Obergeschossen konnte allerdings von Höhenrettern der Feuerwehr Dortmund geborgen werden. „Die Identität ist weiter unklar. Der Leichnam ist heute obduziert worden“, so die Polizei. Das Ergebnis stehe aus.

Die Bewohner des Hauses wurden vom Ordnungsamt der Stadt Iserlohn anderweitig untergebracht. Zudem sind laut Polizei die Ermittlungen zu den Aufenthaltsorten der Vermissten „weiter fortgeschritten“. Man gehe derzeit eher nicht davon aus, dass sich noch eine der Personen im Gebäude befindet – auch wenn noch immer nicht alle Gebäudeteile komplett einsehbar seien. Es könne „nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass sich noch weitere Personen im Gebäude befinden und erst später gefunden werden könnten.“

Großeinsatz in Iserlohn: Der massive Rauch, der aus dem Haus quoll, sorgte für eine Warnung an die Bevölkerung. © Köhler / news 4 Video-Line TV

„Eine genaue Inaugenscheinnahme des Gebäudes wird voraussichtlich nur unter Zuhilfenahme eines Statikers möglich sein“, teilt die Polizei weiter mit. Neben den eingesetzten Ermittlern soll auch ein Brandsachverständiger hinzugezogen werden. Wann dies möglich sein wird, sei aktuell noch unklar.

Großeinsatz in Iserlohn: Großer Wohnhauskomplex brennt lichterloh

[Erstmeldung] Iserlohn/Märkischer Kreis - Rauch und Flammen schossen in der Nacht zu Sonntag (16. Juli) aus allen Winkeln und Fenstern eines Wohnkomplexes am Grünen Weg in Iserlohn (NRW). Die Feuerwehr war ab circa 2.30 Uhr bis zum Vormittag im Großeinsatz mit über 100 Einsatzkräften.

Ein Mensch starb in den Flammen. Die Identität des oder der Toten ist laut Polizei noch unklar. Zudem sei der Aufenthaltsort von vier der 22 Bewohner noch immer nicht bekannt. „Es ist unbekannt, ob sie sich noch in teilweise nicht einsehbaren Bereichen des Gebäudes befinden oder die vergangene Nacht woanders verbracht haben“, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Ein Toter bei Großbrand in Iserlohn - Wohnkomplex völlig zerstört Fotostrecke ansehen

Acht Bewohner wurden bei dem Brand leicht verletzt, sechs von ihnen kamen in Krankenhäuser. Zudem wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Er hatte einen Kreislaufzusammenbruch am Brand, erholte sich jedoch noch vor Ort, wie die Feuerwehr bestätigt.

Der Brand hat den Wohnkomplex massiv zerstört, Drohnenaufnahmen zeigen das Ausmaß des Brandes. Laut Polizei ist das Gebäude „akut einsturzgefährdet und kann nicht betreten werden“. Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte ein Sprecher am Montag (17. Juli), dass die Statik des Hauses im Laufe des Tages noch einmal überprüft werde.

Großeinsatz in Iserlohn: Wohnkomplex einsturzgefährdet – Warnung an Bevölkerung

Bei dem Wohnkomplex handelt es sich um eine riesige Industrieanlage in Iserlohn, die vor einigen Jahren zu einem Wohn- und Geschäftsgebäude umgebaut wurde.

Eine Warnung an die Bevölkerung sendet die Warn-App NINA am frühen Sonntagmorgen. Fenster und Türen sollten geschlossen, Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden. Die Warnung wurde mittlerweile aufgehoben.

Im Verlauf des Sonntagvormittags übergab die Feuerwehr Iserlohn die Einsatzstelle für Nachlöscharbeiten an die Feuerwehr Menden. Mittlerweile hat die Polizei den Brandort beschlagnahmt. „Die Brandursache ist unklar“, hieß es am Sonntagnachmittag. Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Hagen unterstützen die Ermittler bei der Spurensuche und -sicherung. Die Höhe des Sachschadens kann von der Polizei noch nicht beziffert werden.

Alle Blaulicht-News aus dem MK jeden Abend per Mail: Abonnieren Sie unseren kostenlosen Polizei-Report.

In Höxter hat eine Geburtstagsfeier ein tragisches Ende genommen. Ein Mann verbrannte sich an einer Feuersäule, sieben weitere Partygäste wurden verletzt.