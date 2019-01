Warendorfer "Schuhpark Fascies" stellt Insolvenzantrag - was passiert mit Filialen?

Filialen in Hamm, Soest, Werl, Lippstadt, Meschede, Neheim und Menden

+ © Daniel Schröder Dunkle Wolken über dem Warendorfer Unternehmen "Schuhpark Fascies" - hier am Schloitweg in Soest. © Daniel Schröder

Warendorf - Die Schuhpark Fascies GmbH aus Warendorf hat am Mittwoch beim zuständigen Amtsgericht in Münster einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Das Gericht habe diesem entsprochen und die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet, hieß es. Der Geschäftsbetrieb in bundesweit 89 Filialen laufe unverändert. Filialen gibt es unter anderem in Hamm, Soest, Werl, Lippstadt, Meschede, Neheim und Menden.