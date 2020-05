Waldbrand an A45: Feuerwehr im Einsatz - Ende offen

Waldbrand an der A45 in Meinerzhagen: Feuerwehr rückt aus (Symbolbild)

Waldbrand unweit der A45 im Sauerland: Die Feuerwehr Meinerzhagen ist ausgerückt. Die Rauchwolke ist weithin zu sehen.

Aus Meinerzhagen wurde am Samstag (30. Mai) ein Waldbrand gemeldet

Die Feuerwehr Meinerzhagen rückte aus

Der Einsatzort befindet sich nahe der A45

Meinerzhagen/Sauerland - Waldbrand unweit der Autobahn A45 im Sauerland: Die Feuerwehr Meinerzhagen ist gegen 19 Uhr ausgerückt. Die Rauchwolke war weithin zu sehen. Viele Anrufer hatten sich bei der Leitstelle gemeldet.

Der Einsatzort befindet sich in einem Wald im Bereich Meinerzhagen-Korbecke nahe der Sauerlandlinie A45. Die Kräfte haben das Feuer eingekesselt und es von mehreren Seiten bekämpft. Nach Angaben von Tobias Schuster, Sprecher der Feuerwehr Meinerzhagen, ist es den Einsatzkräften gelungen, den Brand auf dem sehr trockenen Waldboden zu löschen. Zum Ausmaß des Feuers machte er keine Angaben.

Waldbrand in Meinerzhagen: Feuerwehr sucht nach Glutnestern

"Das Feuer ist Kontrolle, zwar aus, aber ein Brand im Wald ist langwierig. Wir müssen mit der Spitzhacke den Boden nach unterirdischen Glutnester absuchen und löschen", sagte Schuster. Er rechnete damit, dass sich der Einsatz bis in die späten Abendstunden hineinzieht.

Wir berichten weiter.

Bereits am Samstagmorgen gegen 9 Uhr wurde die Feuerwehr in Meinerzhagen zu einem Brand in ein Waldstück unter der Immecke-Talbrücke alarmiert. Dort war es zum Glück nur zu einem kleinen Flächenbrand gekommen. Durch das unzugängliche Gelände mussten mehrere hundert Meter Schlauchleitung verlegt werden. Um eine durchgehende Wasserversorgung sicherstellen zu können, wurde das Tanklöschfahrzeug des Löschzuges Valbert nachalarmiert.

Mit speziellen Löschrucksäcken konnte das Feuer schnell eingedämmt werden - anschließend wurde der Boden umgegraben und Glutnester mit einem D-Strahlrohr abgelöscht.

Breits am Freitag gab es einen Waldbrand im Märkischen Kreis. In Altena hatte eine große gerodete Fläche Feuer gefangen.Ein verheerender Waldbrand hielt zuletzt die Feuerwehr in Gummersbach viele Tage auf Trapp. Immer wieder entfachen Winde die Feuer neu. Auch im Sauerland musste die Feuerwehr zu einem Großeinsatz ausrücken: 30.000 Quadratkilometer Wald standen in Flammen. Einsatz für die Feuerwehr in Lüdenscheid: An der Hohen Steinert wurde ein Feuer an einem Vordach eines Firmengebäudes gemeldet.

