Vollsperrung der A 45 in Richtung Frankfurt

Umleitung ab Kreuz Olpe-Süd

Olpe/Hamm - Die Autobahn 45 wird am Samstag, 2. September, ab 19 Uhr bis Montagmorgen, 4. September, um 5 Uhr zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und der Anschlussstelle Freudenberg in Fahrtrichtung Frankfurt komplett gesperrt. Das teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW am Donnerstag mit.