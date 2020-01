Vier Insassen verletzt: Auto rast gegen Hauswand und zerstört Stromkasten

Bei einem Unfall sind am Donnerstag vier Insassen eines Fords verletzt worden. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und raste gegen eine Hauswand.

Ein Autofahrer fuhr in Hagen gegen eine Hauswand.

Der Wagen war vollbesetzt.

Der Fahrer und drei Mitfahrer wurden verletzt.

Hagen - Gegen 21.30 Uhr war ein 18-Jähriger mit vier Mitfahrern (20, 20, 19, 18 Jahre alt) mit einem Ford in Richtung Hagener Innenstadt unterwegs.

Der Wagen kam nach Angaben der Polizei von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Stromverteilerkasten und anschließend gegen eine Hauswand. Das Fahrzeug durchtrennte demnach eine Regenrinne und beschädigte den Außenputz. Der Verteilerkasten wurde aus der Verankerung gerissen.

Auto fährt in Hagen gegen Hauswand: Wagen bei Unfall stark beschädigt

Durch den Aufprall wurden die Airbags ausgelöst und Betriebsmittel liefen aus. Das Auto wurde sostark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Auto fährt in Hagen gegen Hauswand: Polizei ermittelt nach Unfall

Der 18-Jährige sowie drei seiner Mitfahrer wurden durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt.

Warum genau der Wagen von der Fahrbahn abkam, steht nach Angaben der Polizei noch nicht fest. Ob erhöhte Geschwindigkeit eine Rolle gespielt haben könnte, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.

