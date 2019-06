Video-Dreh eines Rappers: 400 Fans machen in Hagen mächtig Ärger

Eine bis zu 400-köpfige Menschenmenge zumeist minderjähriger Personen hat der Polizei Hagen am Samstagnachmittag aus dem Nichts heraus viel Arbeit beschert. Anlass für den Menschenauflauf, der nicht zuletzt auch den Verkehr behinderte, war laut Polizei der beabsichtigte Video-Dreh des Rappers Nursan C. - der landete stattdessen im Gewahrsam.

Hagen - Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr kam es in der Friedensstraße in Hagen-Altenhagen zu besagtem Menschenauflauf auf der Straße, der auch den Verkehr beeinträchtigte.

"Der Rapper Nursan C. wollte ein Video drehen. Bis zu 400 Personen begrüßten den Musiker. Die Feiernden leisteten den Anweisungen der Polizei nicht Folge. Erst als die Polizei den Rapper selbst in Gewahrsam nahm, beruhigte sich die feiernde Menge.

Eine weitere Person behinderte die Polizeiarbeit und musste die Beamte ebenfalls ins Polizeigewahrsam begleiten.

Aus der Gruppe von größtenteils minderjährigen Fans kam es zu Straftaten gegenüber der Polizei. Die Personen bespuckten die Beamten und die Einsatzfahrzeuge. Es kam auch zu Beleidigungen von Polizisten. Die Einsatzkräfte leiteten Strafverfahren ein. Eine Richterin bestätigte die Freiheitsentziehung gegenüber Nursan C.", so die Polizei Hagen. - eB

Lesen Sie auch:

- Polizistinnen zielen mit Waffen auf maskierte Täter - die sind aber gar keine...

Quelle: wa.de