Mercedes fährt in Personengruppe: 19-Jähriger aus MK verletzt - Mordkommission ermittelt

Ein Autofahrer im Sauerland soll gezielt in eine Menschenmenge gerast sein. Es gibt einen Verletzten und einen 20-Jährigen, der sich bei der Polizei gemeldet hat - doch vieles bleibt unklar.

Iserlohn - Ein Autofahrer ist im sauerländischen Iserlohn im Märkischen Kreis (NRW) möglicherweise gezielt in eine Menschengruppe gefahren, die sich an einem Spielplatz aufhielt.

Stadt Iserlohn Landkreis Märkischer Kreis Einwohner

Nach bisherigen Ermittlungen soll ein Autofahrer in seinem Mercedes sich am Donnerstagabend gegen 20.05 Uhr einer Gruppe von etwa 30 Menschen am Spielplatz an der Peterstraße zunächst langsam genähert haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit.

Mercedes fährt in Personengruppe in Iserlohn: 19-jähriger Werdohler verletzt

Dann habe er den Wagen beschleunigt und sei - möglicherweise gezielt - auf etwa fünf Personen zugefahren. Mehrere Personen seien zur Seite gesprungen, teilte die Polizei MK mit. Eine wurde jedoch aufgeladen und hochgeschleudert. Danach habe das Auto gewendet und sei davongefahren. Nach Zeugenangaben verließ die Gruppe den Spielplatz dann in verschiedene Richtungen.

Als die Polizei eintraf, befand sich ein leicht verletzter 19-Jähriger aus Werdohl vor Ort. Er wurde im Krankenhaus behandelt. Ob er angefahren wurde, sei jedoch noch unklar, hieß es. Der junge Mann hat sich laut Polizeisprecher auch am Ostermontag dazu nicht äußern wollen.

Mann meldet sich bei Polizei - Mordkommission ermittelt

Inzwischen habe sich ein 20-Jähriger gemeldet, der an dem Vorfall beteiligt war, sagte ein Polizeisprecher. Es war noch unklar, ob der junge Mann Täter oder Zeuge ist. Er sei vernommen und wieder entlassen worden. Eine Mordkommission ermittelt nun. Polizei und Staatsanwaltschaft schließen eine „Milieu-Tat“ nicht aus - weitere Angaben dazu machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittler suchen weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Es werden weiterhin Zeugen gesucht, die Angaben zum Geschehen, vor, während oder nach der Tat machen können. Wer hat im Umfeld verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder zur Identität des Fahrers machen?

Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Im Juni 2018 fuhr eine Autofahrerin im wenige Kilometer südlich gelegenen Altena mit ihrem Auto in eine Gruppe von Männern. Es gab viele Fragen. (mit dpa-Material)